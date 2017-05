Neue Bushäuschen werden aufgestellt

In Bautzen sollen weitere Buswartehäuschen aufgestellt werden. Ob sie so wie dieses aussehen werden? © Symbolfoto: Regina Berger

Wer mit dem Linienbus unterwegs ist, wird in Bautzen demnächst weniger dem Wind und Wetter ausgesetzt sein. So soll auf der Dresdener Straße am Gasthof Stiebitz noch in diesem Jahr ein Bushäuschen errichtet werden. Das kündigte die Stadtverwaltung an. Des Weiteren wird an der Neustädter Straße eines der – wie Bauamtschef Falko Wendler anmerkt – wohl ältesten Wartehäuschen der Spreestadt ersetzt.

An der Ecke Preuschwitzer Straße/Neusalzaer Straße kommt ebenfalls ein Bushäuschen hin. Dafür hatte sich der FDP-Stadtrat Mike Hauschild eingesetzt. Nachmittags warteten dort viele Jugendliche, die unter anderem nach dem Unterricht im Berufsschulzentrum nach Hause fahren wollen. Bei Regen könnten sie nur unter einem großen Baum an der Stelle Schutz suchen, berichtet der Stadtrat. Auf diesen Missstand hatte Hauschild die Verwaltung aufmerksam gemacht, die hier ebenfalls Handlungsbedarf erkannte. Pro Wartehäuschen gibt die Stadt in diesem Jahr 10 000 Euro aus. (SZ/ma)

