Neue Bundesstraße für den Dresdner Westen Die Bauplaner zeigen erstmals, welchen Weg die neue B6 nehmen soll. Trotz mehr Autos wird es an der Trasse leiser.

Projektleiter Werner Breinig steht an der Ecke Talstraße/Eichbergstraße in Cossebaude. Hier soll künftig die neue B6 entlang führen.

Die Visualisierungen geben einen ersten Blick auf die neue B6. Links ist der Start der neuen Trasse an der Autobahnabfahrt Altstadt zu sehen. Das rechte Bild zeigt die neue Brücke über Schienen und Straße am Grünen Weg.

Über vier Kilometer lang, 83 Millionen Euro teuer und mit 23 000 Fahrzeugen pro Tag gefüllt – das sind die Kennwerte für das Großprojekt, das den Dresdner Westen in den nächsten Jahren beschäftigen und verändern wird. Die B6 zwischen der Autobahnabfahrt Altstadt und dem Stausee Niederwartha soll eine große Schwester bekommen. Eine neue Trasse, die parallel zu den Bahnschienen führt. Nun haben die Planer der Deges, der Planungsgesellschaft des Bundes, konkrete Fakten zum Neubau vorgestellt. Der Bund zahlt fast 100 Prozent der Kosten.

Großes Ziel der Planer ist es, dass die Anwohner an der alten B6 entlastet werden. Um die 20 000 Fahrzeuge pro Tag sind durchschnittlich in Cossebaude unterwegs. In den kommenden Jahren soll die Zahl noch einmal leicht steigen. Durch den Neubau der Trasse werden täglich maximal 11 000 Fahrzeuge erwartet. So die Prognose. Auf der neuen Trasse sind demnach künftig bis zu 23 000 Autos und Lkws pro Tag unterwegs. Dabei gehen die Planer von einer möglichen Geschwindigkeit von 100 Stundenkilometern aus. Wie schnell später tatsächlich auf der neuen B6 gefahren werden darf, legt die Straßenbehörde fest. Demnach können dort auch nur 60 oder 80 Stundenkilometern möglich sein, sagt Projektleiter Werner Breinig.

Bei der Arbeit mussten die Planer vor allem die Lärmrichtwerte berücksichtigen. Den gesetzlichen Bestimmungen nach darf es entlang der neuen Trasse nicht lauter werden, als es jetzt schon ist. Das schließt ein, dass sich in den kommenden Jahren die Zahl der Züge auf der Bahnverbindung erhöhen wird. Künftig fährt hier im Schnitt alle acht Minuten ein Güter- oder Regionalzug durch. Über 130 sind es am Tag. Auch vor dieser Lärmsteigerung müssen die Anwohner geschützt werden.

Vorgesehen ist, an bestimmten Stellen bis zu drei Lärmschutzwände aufzubauen. Je eine rechts und links der neuen Trasse sowie eine weitere nördlich der Bahnstrecke. Bis zu sechs Meter hoch sollen die Mauern sein. Vier Millionen Euro sind dafür vorgesehen. „Die Wirkung hat uns selbst überrascht“, sagt der Projektleiter. Demnach soll sich die Lärmbelastung um bis zu vier Dezibel verringern – trotz des Verkehrs auf der neuen B6 und dem stärkeren Zugverkehr. Auch auf den Hängen komme dann weniger Lärm an, als dort ohne die neue Trasse wäre, versichert Breinig.

Frühestens 2023 kann der Bau beginnen. Mindestens vier Jahre sind die Arbeiter beschäftigt. Bis dahin müssen sich die Deges-Planer auch um die nötigen Flächen kümmern. Zwar werde die neue B6 weitgehend auf der „grünen Wiese“ gebaut, sagt der Projektverantwortliche. Doch nicht alle Flächen gehören dem Bund. Fünf Millionen Euro sind für Kauf und Entschädigungen geplant. Auch Kleingartenanlagen müssen weichen. Er weiß, dass sich über diese Pläne nicht alle Menschen in Cossebaude freuen werden.

Auch zur Frage nach der Verbindung über Schienen und Trasse gibt es Kritik. An der Talstraße und dem Grünen Weg entstehen Brücken. Am Urnenfeld bekommen Fußgänger und Radfahrer eine Unterführung. Am Tierheim gibt es künftig keinen Weg mehr über Gleise und Straße. Weil an diesen Stellen derzeit zu wenig Fahrzeuge die Bahnstrecke kreuzen, würde sich dort eine Brücke nicht lohnen. Am Urnenfeld kostet die Unterführung demnach 1,5 Millionen Euro. Eine Brücke wäre dreimal so teuer – Geld, das der Steuerzahler gibt. Wer in den Seegärten oder in Mobschatz wohnt, muss künftig einen Umweg fahren, um zur alten B6 zu kommen.

Am Mittwochabend stellten sich die Planer den Fragen der Anwohner. Ob deren Wünsche am Ende berücksichtigt werden, entscheidet die Planungsbehörde.

