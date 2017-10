Neue Büros fürs Landratsamt Die Erweiterung der Behörde auf der Berliner- und Salomonstraße in Görlitz kommt – mit Überraschungen.

Früher Kaufhaus, künftig Landratsamt: Die Salomonstraße 10 bis 12 in Görlitz. © Nikolai Schmidt

Das neue Landratsamt beschäftigt gegenwärtig die Mitarbeiter von zehn Architektur- und Ingenieurbüros, vermutlich deutschland- vielleicht sogar europaweit. Sie sind aus der ersten Runde des Wettbewerbsverfahren für die Erweiterung der Behörde auf der Berliner- und Salomonstraße hervorgegangen. Woher die Büros kommen, das kann der für Finanzen und Bauen zuständige Beigeordnete im Landratsamt, Thomas Gampe, nicht sagen. Das ist kein böser Wille, er weiß es schlichtweg nicht. Nur das Büro in Dresden, das den Wettbewerb abwickelt, kennt die Büros. Bis Anfang Dezember haben sie nun Zeit, ihre erweiterten Bewerbungsunterlagen einzureichen, Ende Dezember soll dann feststehen, wer die Erweiterung planen wird.

Mit der Erweiterung verfolgt der Kreis gleich ganz verschiedene Ziele: Zum einen soll die Behörde am Görlitzer Hauptstandort weiter zentralisiert werden, hier entsteht Platz für 370 zusätzliche Arbeitsplätze. Bürgerbüros und Anlaufstellen für besonders publikumsträchtige Ämter wie das Sozial- und Jugendamt bleiben aber in allen früheren Kreisstädten erhalten. Das hatte der Kreistag zur Bedingung für die Pläne in Görlitz gemacht.

Zum anderen will das Landratsamt damit auch effizienter wirtschaften und beispielsweise Mietzahlungen an anderen Standorten wie für das Görlitzer Jobcenter an der Lunitz sparen. Und schließlich erhoffen sich Kreis und Stadt auch eine Belebung der Berliner Straße sowie eine Aufwertung der Salomonstraße. Beide haben es nötig. Dafür dienen auch ein Parkhaus mit 150 Stellplätzen sowie ein Restaurant zur Berliner Straße, das sowohl Kantine für das Landratsamt als auch Gaststätte für die Allgemeinheit sein soll. Dafür wird der Kreis auch einen Pächter suchen. Dagegen wird es in den Häusern an der Berliner Straße, die künftig zum Landratsamt gehören, keine Geschäfte mehr geben.

Derzeit werden die Kosten auf über 24 Millionen Euro geschätzt – ohne Parkhaus und Restaurant. Beides soll sich rentieren, wird daher nicht in die Rechnung des Kreises aufgenommen. Gampe rechnete vor dem Kreistag im Frühjahr damit, dass der Kreis neun Millionen an Eigenmitteln aufbringen muss. Der Rest sind Fördermittel aus verschiedenen Töpfen.

Bei der Kostenschätzung liegt die Betonung auf derzeit. Landrat Bernd Lange versichert zwar, dass die Schätzungen auf der aktuellen Preislage basieren und damit auch seriös sind. Aber alle sind sich bewusst, dass niemand weiß, wie sich die Preise bis zur geplanten Fertigstellung 2022 genau entwickeln. Überraschungen bei der Planung des Erweiterungsbaus sind ebenso möglich. Sie begleiten das Projekt schon bislang. Zwar sagt Beigeordneter Thomas Gampe, dass der Kreis sich alle Grundstücke gesichert hat, die „zwingend nötig“ sind. Doch es wird Enklaven geben, also Gebäude zwischen den Landratsamt-Häusern, die mit der Behörde nichts zu tun haben. Auf der Berliner Straße war das schon länger klar – Konditorei Kretschmer beispielsweise –, doch auch auf der Salomonstraße droht das. Denn eine Einigung mit den Eigentümern von zwei Häusern dort gelang bislang nicht. Dem Gesamtprojekt soll das aber nicht im Wege stehen.

