Neue Bürgermeister treten ihr Amt an Andreas Langhammer und Janine Bansner übernehmen diese Woche auch offiziell die Gemeindeverwaltungen in Rammenau und Frankenthal.

zurück Bild 1 von 2 weiter Janine Bansner © Steffen Unger Janine Bansner

Andreas Langhammer

Amtswechsel in Rammenau und Frankenthal. Andreas Langhammer (Initiative für Rammenau) wird am Mittwochabend auf einer öffentlichen Gemeinderatssitzung als Bürgermeister von Rammenau vereidigt. Der Unternehmer, der Eigentümer und Geschäftsführer des Rammenauer Fensterwerkes ist, gewann die Bürgermeisterwahl am 24. September.

Im benachbarten Frankenthal erfolgt der Amtswechsel formell am Donnerstagabend. Dann wird auf einer öffentlichen Gemeinderatssitzung die dortige Bürgermeisterin Janine Bansner (CDU) auf ihr Amt vereidigt. Zugleich wählt der Gemeinderat einen neuen stellvertretenden Bürgermeister. Dieses Amt hatte bisher Janine Bansner inne. Außerdem rückt für die selbstständige Rechtsanwältin Ronald Erwig als Gemeinderat nach. In beiden Gemeinden sind die Bürgermeister ehrenamtlich tätig. (SZ)

zur Startseite