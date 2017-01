Neue Bürgerinitiative gegen Staub und Lärm Mitten in Naundorf soll eine Brecheranlage legalisiert werden – das wollen Anwohner nicht.

Jörg Heller hängt im Namen der Bürgerinitiative gegen Lindemanns Recyclingplatz Protestplakate an der Radeburger Straße auf. Im Februar ist das Thema wieder im Stadtrat. © K.-D. Brühl

Die ersten Plakate hängen. „Bürger wehrt Euch“ heißt es da – und zwar gegen die von Martin Lindemann geplante Brecheranlage mit Recyclingplatz an der Martin-Scheumann-Straße. 244 Unterschriften hat Makler Jörg Heller auch schon im Großenhainer Rathaus abgegeben. Er mischt in der Bürgerinitiative gegen die Brecheranlage mitten in der Wohnbebauung im Auftrag von Thomas Grimmer mit. Denn der Dresdner möchte auf dem Gelände des ehemaligen Kreisbaus eine Wohnsiedlung errichten. Klar, dass da eine Brecheranlage – noch dazu mit der Zufahrtsstraße vor der eigenen Haustür – kontraproduktiv ist. Doch nicht nur der Dresdner Investor fürchtet Staub und Lärm. Die Anwohner entlang der Radeburger Straße sind alarmiert, denn sie hatten mit Nachbar Lindemann zuletzt genug Ärger.

Martin Lindemann hatte nach dem Probebetrieb des Brechers für die prognostische Lärmmessung auch am nächsten Tag die Anlage weiter in Betrieb. Die Anwohner hatten daraufhin Beschwerde beim Landratsamt eingereicht und Anzeige erstattet. Planer Thomas Bolduan war ebenfalls sauer. Er sah das mühsam beim Vor-Ort-Termin gewachsene Vertrauen gleich schwinden. Er wandte sich deshalb schriftlich an Lindemann und die Stadt, weil er nach der Aktion seinen guten Namen in Gefahr sah. Dem Landratsamt ging der neuerliche Verstoß ebenfalls zu weit. Im November verfügte die Behörde die Stilllegung und Räumung des bis dato illegal betriebenen Recyclingplatzes. Anwohner Axel Hackenberg bestätigt, dass seitdem Ruhe ist. Der Platz ist allerdings nicht geräumt.

Doch parallel läuft die Vorbereitung für das Genehmigungsverfahren für die Legalisierung einer solchen Industrieanlage. Da das Gebiet wegen der Ansiedlungen in der früheren Lautex entlang der Radeburger Straße immer noch als Mischgebiet – Gewerbe und Wohnen – deklariert ist, gelten dort auch höhere Lärmgrenzen als in reinen Wohngebieten. Die einzuhalten, dürfte mit eventuellen Auflagen wahrscheinlich sogar machbar sein. Das vermutet auch Jörg Heller und investiert nun umso mehr Kraft in die politische Meinungsbildung der Stadträte. „Wir haben doch in den letzten Monaten gesehen, wie auf dem Platz tatsächlich hantiert wurde – ohne jegliche Genehmigung. Warum sollte sich der Betreiber dann an Auflagen halten?“, fragt Heller im Auftrag seines Mandanten Grimmer. Genau dieses Misstrauen könnte jetzt zum Knackpunkt werden. Denn die Stadträte haben jederzeit die Möglichkeit, die Aufstellung des Bebauungsplanes – so heißt das Verfahren bürokratisch etwas sperrig – zu kippen.

Warum hatten aber 2013 noch 15 Stadträte für Lindemanns Recyclingsplatz gestimmt und sechs Stadträte hatten sich ganz der Stimme enthalten? Ganz klar: Die Angst, dass sonst ein neues Kombikraftwerk kommen könnte, war damals offenbar noch größer. Für Martin Lindemann spreche, so Axel Hackenberg 2013 im entscheidenden Stadtrat, dass er sich bereiterkläre, sich mit seinem Brecher auf Tages- und Saisonzeiten festzulegen und auch Lärmschutzmaßnahmen angekündigt habe. Von diesem Optimismus ist inzwischen wenig geblieben. Im Februar soll das Thema wieder im Stadtrat landen.

zur Startseite