Neue Buchstaben für die Gräfin Cosel

Noch macht die Gräfin blau und startet dann am 07. April in die Saison. © Georg Moeritz

Aus Rot wird Blau – das Ausflugsschiff Gräfin Cosel hat einen neuen Anstrich bekommen. Dabei wurde auch das gut sichtbare Parallelogramm neben dem Zugang zum Schiff mit neuer Farbe versehen. Aus dem verblassten roten wurde nun ein frischer blauer Anstrich. Am Dienstag konnten Passanten am Terrassenufer beobachten, wie Mitarbeiter der Sächsischen Dampfschifffahrt den Schiffsnamen in weißen Lettern auf den blauen Grund aufmalten.

Allerdings ist nicht alles, was in Blau erstrahlt, neu gestrichen. Flottensprecher Robert Rausch verweist darauf, dass die waagerechten Streifen an den Längsseiten des Schiffes und auch der Dachfirst am Führerhaus schon immer diesen Anstrich besessen haben. Deshalb wurde nun auch das Parallelogramm farblich daran angepasst. Das Schiff August der Starke wurde stattdessen in Grün gestaltet. Die Dampfschifffahrt bereitet derzeit ihre Flotte auf den kleinen Saisonstart am 7. April vor. Die Gräfin Cosel ist als einziges Schiff bereits seit 4. März regelmäßig im Einsatz. (SZ/noa)

zur Startseite