Neue Brücken in der Weberstraße Hochwasserschäden werden in Ebersbach und Neugersdorf beseitigt. Anwohner müssen mit Einschränkungen leben.

zurück Bild 1 von 3 weiter In der Bautzener Straße in Ebersbach werden neue Stützwände für das Spreebett gebaut. Das Hochwasser im Jahr 2013 hatte sie schwer beschädigt. Künftig wird es in diesem Bereich nur noch eine von vormals drei Brücken geben. Auch das ist Hochwasserschutz, denn Brückenbauwerke sind Hindernisse für fließendes Wasser. © Matthias Weber In der Bautzener Straße in Ebersbach werden neue Stützwände für das Spreebett gebaut. Das Hochwasser im Jahr 2013 hatte sie schwer beschädigt. Künftig wird es in diesem Bereich nur noch eine von vormals drei Brücken geben. Auch das ist Hochwasserschutz, denn Brückenbauwerke sind Hindernisse für fließendes Wasser.

In der Weberstraße müssen beide Brücken von Grund auf erneuert werden. Sie hatten noch nicht einmal ein Fundament. Auch diese Bauarbeiten gehören zur Beseitigung von Schäden, die das Hochwasser 2013 angerichtet hatte.



Millionenschäden hatten Regen und Hagel Anfang Juni 2013 in Ebersbach-Neugersdorf angerichtet. Noch immer wird an der Beseitigung dieser Hochwasserschäden gearbeitet. Zu den größten Vorhaben zählt dabei die Erneuerung der Stützwände in der Weberstraße und in der Bautzener Straße in Ebersbach. Rund 790 000 Euro stehen für die Arbeiten in der Weberstraße zur Verfügung, 850 000 Euro sind es für die Baustelle in der Bautzener Straße. Das Geld kommt zu 100 Prozent aus Fördermitteln. Derzeit sind die Arbeiten auf diesen Baustellen in vollem Gange. In der Weberstraße hat es sich herausgestellt, dass beide Brücken neu gebaut werden müssen. Sie hatten noch nicht einmal ein Fundament, sodass sie die statische Belastung nicht ausgehalten hätten.

Die Weberstraße wird nach der Fertigstellung als Ausweichstrecke für die Bauarbeiten an der B 96 benötigt. „Jetzt werden dort die Brücken nach aktuellem Stand der Technik gebaut“, versichert Bernd Noack, der Beigeordnete von Ebersbach-Neugersdorf. Das sei keine einfache Aufgabe. Die Baufirma muss zum Beispiel acht Meter lange Pfähle in den Boden rammen, um den Verbau – eine Art der Verschalung – zu sichern. Der ist nötig, um die Stützwand zu errichten. In der Weberstraße werden für die Wand Mauersteine wiederverwendet. Sie sind als Vorblendung an der neuen Mauer zu sehen. Das forderte der Denkmalschutz, bestätigt Noack.

Vor dem Baubeginn ist der Baugrund untersucht worden. Dennoch ist bei den Arbeiten ein Erdbohrer abgebrochen. Er war auf einen Felsen getroffen. Das kann den Baufortschritt verzögern. In der Weberstraße läuft jedoch alles nach Plan. Bei den Arbeiten in der Bautzener Straße sind etwa 14 Tage Verzug eingetreten, unter anderem, weil plötzlich Leitungen gefunden wurden, die auf keinem Plan verzeichnet waren. Die müssen nun verlegt werden. Beide Baustellen sollen noch in diesem Jahr fertig werden, eventuell bleiben für nächstes Jahr noch Restarbeiten. In der Bautzener Straße wird es künftig nicht mehr drei, sondern nur noch eine Brücke geben. Über diese, 2,95 Meter breite, Spree-Überquerung können die Anwohner zu ihren Grundstücken gelangen. Auch die Feuerwehr fährt künftig dort lang.

Bis es soweit ist, müssen die Anwohner jedoch noch etliche Einschränkungen in Kauf nehmen. Mehrere Monate werden sie mit Pkw nicht auf ihr Grundstück gelangen können, wenn die Bauabschnitte vorrücken. „Wir treffen bei den Anwohnern an den Baustellen auf sehr viel Verständnis“, lobt der Beigeordnete. Die Baufirmen kommen den Anwohnern entgegen. So sei zum Beispiel geklärt, dass ein Pflegedienst einen Pflegebedürftigen, der an der Baustelle wohnt, immer erreichen kann. Bisher lief alles vernünftig ab, betont Noack.

Dazu haben unter anderem die Anlaufberatungen beigetragen. Vor jeder Baumaßnahme laden die Stadt und die Bauleute die betroffenen Bürger ein, um umfassend zu informieren. Sie erklären, was gemacht wird, wie die Bauabläufe sind, wie lange gebaut wird. Man wisse, dass von den Anwohnern viel abverlangt wird, sagt Bernd Noack. So mancher musste sogar seine Sträucher oder einen Zaun dem Baugeschehen opfern. Aber das wird ersetzt.

Die Oberlandstädter müssen sich in diesem Jahr auf weitere Baustellen einrichten: Die Gestaltung der Außenanlagen der Andert-Oberschule ist jetzt ausgeschrieben worden. In der Amtsgerichtsstraße soll die Sanierung der Straßenbankette im Juni fertig sein. Die Enso verlegt hier gleich ihr Breitbandkabel mit. Für die Oststraße in Neugersdorf ist die Instandsetzung geplant. Die Wiesenstraße in Ebersbach erhält demnächst eine neue Straßendecke. Für etwa zwei Jahre gibt es eine Baustelle an der Bleichstraße, wenn Leitungen durch den Flössel-Bach verlegt werden. Der Gehweg in der Bautzener und Hauptstraße in Ebersbach wird erneuert. In der Schillerstraße in Neugersdorf entsteht ein neuer Mischwasserkanal, Böschung und Gehweg an der Spreedorfer Straße werden ausgebaut. Baubeginn ist für alle Vorhaben in diesem Jahr. Erst vor wenigen Tagen ist die Stützwand an der Schkola in der Georgswalder Straße fertig geworden.

Die Oberlandstadt hat für insgesamt 70 Vorhaben zur Beseitigung von Schäden, die das Hochwasser 2013 angerichtet hat, 12,5 Millionen Euro als Förderung bewilligt bekommen. Etwa die Hälfte dieser Aufgaben in der Stadt sei bereits fertig oder derzeit in Arbeit, sagt Noack. Allerdings zeichne sich ein deutliches Problem ab: Viele Firmen seien mit ihrem Auftragsvolumen am Limit. Das heißt, dass es für die Stadt schwieriger wird, Firmen zu finden. Zudem regele die Nachfrage den Preis. Erschwerend komme hinzu, so der Beigeordnete, dass Arbeiten im Flussbett nur vom 1. Mai bis zum 1. Oktober ausgeführt werden können – um zum Beispiel Bachforellen und Saiblinge zu schützen.

