Neue Brücke zum Spielplatz Ein weiterer Flutschaden wird beseitigt. Zugleich nimmt Glashütte Veränderungen am Lockwitzbachlauf vor.

In Niederottendorf soll die Straße zum Spielplatz erneuert werden. © Symbolfoto: dpa

Niederfrauendorf. Die Stadt Glashütte lässt weiter die Hochwasserschäden beseitigen. Nun steht ein Projekt in Niederfrauendorf an. Hier soll die Straße zum Spielplatz erneuert und eine Brücke ersetzt werden. Der Glashütter Stadtrat hat in seiner jüngsten Sitzung den Weg dafür bereitet. Er erteilte der Bauunternehmung Hartmann aus Rechenberg-Bienenmühle den Auftrag dazu. Die Firma hatte in einer zweiten Ausschreibung von fünf Unternehmen mit 142000 Euro das wirtschaftlichste Angebot eingereicht. In der ersten Runde hatten sich zwei Firmen beworben. Sie wollten das Vorhaben für 200000 Euro und mehr umsetzen. Das war der Stadt zu teuer. Die Ausschreibung wurde aufgehoben, teilt das Bauamt mit.

Die Arbeiten werden zwischen April und August 2018 stattfinden. Geplant ist der Abriss der bestehenden Brücke. Diese wird durch ein „etwas breiteres“ Bauwerk aus Stahlbeton ersetzt. Die neue Breite der Brücke sei erforderlich, da über diese künftig auch schwere Technik fahren muss, um das Geröll aus dem Geschiebefang zu entsorgen. Dieser soll oberhalb der Brücke entstehen. Außerdem soll der Querschnitt des Lockwitzbaches vergrößert und mit Wasserbausteinen befestigt werden. Die bestehende Straße wird erneuert und um eine Zufahrt zum Geschiebefang erweitert. Dabei wird die Straße so hergerichtet, dass sie auch „durch das ausuferende Wasser unschädlich“ überspült werden kann.

zur Startseite