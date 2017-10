Neue Brücke wird später fertig Weil die Bauarbeiten an der Querung länger dauern als geplant, bleibt auch die Straße länger gesperrt.

Durchfahrt verboten heißt es auch weiterhin an der Brücke über die Kleine Rödera in Koselitz. © SZ-Archiv/Sebastian Schultz

Die für kommenden Freitag angekündigte Verkehrsfreigabe der Koselitzer Ortsdurchfahrt verschiebt sich in den November hinein. Grund seien Kapazitätsprobleme beim Asphalteinbau für die neue Brücke über die Kleine Röder, erklärt das Landratsamt, das die Bauherrschaft bei dem Vorhaben innehat. Der Kreisverwaltung zufolge verschiebt sich die Freigabe voraussichtlich in die 45. Kalenderwoche, also den Zeitraum zwischen 6. und 12. November. Den konkreten Freigabetermin will die Behörde kurzfristig bekannt geben.

Die Arbeiten am Ersatzneubau der Brücke über die Kleine Röder laufen seit dem Frühjahr. Unter anderem soll die neue Querung im Hochwasserfall für einen besseren Abfluss des Gewässers sorgen. Wegen der Bauarbeiten an der Brücke ist die Kreisstraße durch das Dorf voll gesperrt und Koselitz für den Autoverkehr in zwei Hälften geteilt. Eine Straßenumfahrung der Baustelle führt über Wülknitz, Tiefenau und Pulsen. (SZ/ewe)

