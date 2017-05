Neue Brücke über den Colmnitzbach In Pretzschendorf sind damit alle Hochwasserschäden aus dem Jahr 2013 beseitigt. Warum sich die Arbeiten verzögerten.

zurück Bild 1 von 3 weiter Das erste Brückenteil wird auf beiden Seiten exakt ins Fundament eingepasst. Mit dem Kranfahrer verständigen sich die Mitarbeiter der Baufirma per Handzeichen.Fotos: Anja Ehrhartsmann © Anja Ehrhartsmann Das erste Brückenteil wird auf beiden Seiten exakt ins Fundament eingepasst. Mit dem Kranfahrer verständigen sich die Mitarbeiter der Baufirma per Handzeichen.Fotos: Anja Ehrhartsmann

Der Autokran hebt die tonnenschweren Teile vom Schwerlasttransporter.

Voraussichtlich am heutigen Freitag wird die Fußgängerbrücke eingehoben.

Mühelos hebt der Autokran das tonnenschwere Betonteil vom Aufleger des Sattelschleppers in die Höhe. Das Fundament der neuen Brücke über den Colmnitzbach gleitet durch die Luft, vorbei an einer Baumkrone, hinab in die Baugrube auf Höhe der Erich-Weinert-Straße 25 in Pretzschendorf. Volker Hegewald, Vorarbeiter der zuständigen Baufirma aus Großschirma, steht schon mit seinem Kollegen in der Grube bereit. Per Handzeichen verständigt er sich mit dem Kranfahrer, der das 1,8 Tonnen schwere Fundament langsam hinabgleiten lässt. Hegewald manövriert das Teil an die vorgesehene Stelle. Exaktes Arbeiten ist hier wichtig, um die Brücke auszurichten. Dann ist das erste Teil geschafft. Nachdem die dicken Ketten gelöst wurden, schwingt der Arm des Krans langsam in seine Ausgangsposition zurück, und das zweite Teil des Fundaments wird an Ort und Stelle gebracht. Dann folgt die eigentliche Brücke, auch Haube genannt. Auch hier ist Präzisionsarbeit gefragt, denn jedes der zwei Teile – eines allein wiegt 15 Tonnen – muss gleichzeitig links und rechts ins Fundament eingepasst werden. Nach einer Stunde ist die Arbeit geschafft. „Alles ist nach Plan gelaufen“, sagt Volker Hegewald, der auf der Baustelle dafür Sorge trägt, dass alles so läuft, wie es soll. Etwa acht Wochen wird es noch dauern, bis die Brücke freigegeben wird. „Die Anschlüsse zur Fahrbahn müssen wiederhergestellt werden.“ Außerdem werden die Hauben isoliert, damit keine Feuchtigkeit eindringen kann, und die Fahrbahnbegrenzung wird angebracht. Dann wird auch der Colmnitzbach wieder in sein Bett zurückkehren. Denn während der Bauzeit wird das Wasser über eine Röhre umgeleitet.

Auf dem Gebiet der Gemeinde Klingenberg werden die letzten Schäden des Hochwassers aus 2013 behoben. In Pretzschendorf sind nun mit der neuen Brücke alle Maßnahmen abgeschlossen, erklärt Rolf Anke, Bauamtsleiter der Gemeinde. Auch die neue Stützmauer in Colmnitz ist fast fertig. Das Fundament wurde durch das Hochwasser ausgespült. „Die Mauer hätte ihrer Funktion nicht mehr dauerhaft gerecht werden können.“ Deshalb wurde sie abgerissen und neu aufgebaut, mit Natursteinverblendung. In der Ortsmitte wird die Fußgängerbrücke in den kommenden Tagen – voraussichtlich am Freitag – eingehoben. Doch damit sind immer noch nicht alle Hochwasserschäden beseitigt: Auf dem Plan stehen noch weitere Brücken in Friedersdorf und Höckendorf. „Prinzipiell wollten wir letztes Jahr schon alles abschließen. Speziell für die Brücken waren aber umfangreiche Vorarbeiten notwendig, die eines größeren Zeitrahmens bedurften.“ Einige Ausschreibungen hätten außerdem zurückgenommen werden müssen, da der Markt gesättigt war und die Preise nicht mit dem Budget vereinbar gewesen seien.

Insgesamt 50 Maßnahmen, die sich aus mehreren Schäden zusammensetzten, galt es auf dem Gebiet der Gemeinde zu beheben. Die Kosten für alle Baumaßnahmen zusammen betrugen knapp fünf Millionen Euro. Finanziert wird die Schadensbeseitigung zu 100 Prozent über Fördergelder der Richtlinie Hochwasserschäden 2013. „Beim Umsetzen der Maßnahmen haben wir ein Augenmerk auf Nachhaltigkeit gelegt“, sagt Rolf Anke. Bei künftigem Hochwasser sollen die Gewässer mehr Raum bekommen und dadurch weniger Schaden anrichten, so die Hoffnung.

zur Startseite