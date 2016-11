Neue Brücke über das Silberwasser Am Donnerstag wird der Fünftonner im Park Rothnaußlitz aufgebaut.

Die Fundamente für die Brücke übers Silberwasser sind fertig. © Steffen Unger

Im Park Rothnaußlitz wird eine neue Brücke über das Silberwasser für Fußgänger und Radfahrer gebaut. Die Fundamente stehen bereits, jetzt wird das fünf Tonnen schwere Brückenfertigteil samt Geländer erwartet, sagte der Demitzer Baumamtsleiter Jörg Matthies auf Anfrage. Die neue Brücke aus Aluminium ist zehn Meter lang. Es wird damit gerechnet, dass die neue Brücke Anfang Dezember eröffnet werden könnte. 75 000 Euro wurden investiert, 5 000 Euro davon trägt die Gemeinde.

Die bislang vorhandene Brücke wurde abgebaut. Sie war seit dem Hochwasser im Sommer 2013 gesperrt. Das Wasser hatte die Brückenlager unterspült und instabil gemacht, wie Jörg Matthies sagt. Im Zuge des Ersatzneubaus gab es auch Anpassungen am Flussbett, um den Wasserabfluss künftig zu erhöhen. „Wir haben während des Baus auch darauf geachtet, so wenig wie möglich in den Uferbereich und das natürliche Umfeld einzugreifen“, so Matthies.

Mit der Eröffnung der neuen Brücke müssen Fußgänger und Radler keine Umwege mehr in Kauf nehmen. Der Park und das Aral mit Turnhalle und Kita sind dann wieder auf kürzestem Wege verbunden und wird der Rothnaußlitzer Park wieder attraktiver. Dazu trägt auch bei, dass ein Stück Zufahrtsstraße im Eingangsbereich des Parks derzeit neu gepflastert wird.

