Neue Brücke für Medingen Die Gemeinde Ottendorf beseitigt die letzten Hochwasserschäden. Für die Teichstraße wird noch eine Baufirma gesucht.

Noch ist die Brücke in Medingen am Eichenweg gesperrt. Restarbeiten müssen vor der Freigabe noch erledigt werden. Sobald auch die restlichen Brücken in der Großgemeinde fertiggestellt sind, ist Ottendorf-Okrilla mit der Beseitigung aller Flutschäden aus dem Jahr 2013 am Ende. © Thorsten Eckert

Ziemlich genau vier Jahre ist es her, dass unglaubliche Regenmassen vom Himmel auf die sächsischen Städte und Gemeinden prasselten. Auch in Ottendorf-Okrilla traten die Große und Kleine Röder sowie die Orla über die Ufer und die Fluten bahnten sich ihren Weg durch die gesamte Großgemeinde, verursachten dabei Schäden in Millionenhöhe: an Straßen, Wegen, Brücken und Flussbetten. Insgesamt 21 Maßnahmen hat die Gemeinde nach dem verheerenden Hochwasser aufgelistet und diese nach und nach abgearbeitet.

Seit einigen Monaten sind die beschädigten Brücken an der Reihe. Insgesamt fünf Stück stehen auf der Agenda der Ottendorfer Verwaltung. Jede soll einen Ersatzneubau erhalten. Als Erstes dürfen sich in diesen Tagen die Medinger freuen, denn Ende Mai ist die neue glänzende Brücke am Eichenweg, die über die Große Röder führt, angeliefert worden. Derzeit erledigen Fachmänner noch einige Restarbeiten, weshalb die Brücke vorerst gesperrt bleibt.

Der Medinger Brücke sollen in den kommenden Monaten auch die restlichen Querungen folgen. So hat der Gemeinderat beispielsweise im Februar die Bauleistungen für die Brücke am Dammweg vergeben. Nur einen Monat später wurde die selbe Firma aus Roßwein mit den Arbeiten für die Brücke in Hermsdorf an der Diensdorfer Straße beauftragt. „Dort kommen die Arbeiten gut voran. Fachleute haben die alte Brücke mittlerweile komplett abgetragen“, berichtet Bürgermeister Michael Langwald. Bis zur Fertigstellung werden aber noch einige Monate vergehen. Das Gemeindeoberhaupt rechnet mit einer Eröffnung im Mai 2018.

Das Geld wird vorgestreckt

Unterdessen ist die Ottendorfer Verwaltung weiterhin auf der Suche nach einer Baufirma, die sich der letzten Brücke an der Teichstraße widmen kann – und zwar für einen angemessenen Preis. Denn die Unternehmen der Tiefbaubranche haben derzeit ausreichend zu tun, die Auftragsbücher sind voll. Dementsprechend steigen auch die Preise stetig. Schon für die Brücke an der Diensdorfer Straße musste Ottendorf stolze 48 Prozent mehr bezahlen, als ursprünglich veranschlagt. Glücklicherweise bleibt die Gemeinde nicht auf den Kosten sitzen, sondern streckt das Geld nur vor. Denn anschließend kann sich Ottendorf die Ausgaben zu einhundert Prozent vom Land Sachsen aus dem Hochwasserschadenbeseitigungsprogramm zurückholen. Dennoch kann Ottendorf das Geld nicht aus dem Fenster werfen und permanent beim Freistaat Neues beantragen.

Doch eines steht fest: Sobald die Arbeiten an den fünf Brücken beendet sind, ist die Großgemeinde mit der Beseitigung der Flutschäden endlich fertig. Begonnen hatte die Gemeinde im Juni 2015, als verschiedene Wege und kleinere Straßen auf Vordermann gebracht wurden. Auf der Liste standen damals in Medingen der Kiefernweg und die Verbindung zwischen der Friedrich-Engels-Straße und dem Kuppenplatz sowie in Ottendorf die Straße Zum Wachberg und die Kiesbahn. Im Juli 2016 hat eine Löbauer Firma die Sanierung der Wehranlage im Schlosspark Hermsdorf in Angriff genommen. Gleichzeitig erfolgte der Ersatzneubau der Fischaufstiegsanlage.

Und nun also die Brücken. Die letzten großen Maßnahmen. Und das will Bürgermeister Michael Langwald auch ein wenig mit den Bürgern feiern. „Wir werden nicht bei jeder Brücke ein Band durchschneiden. Aber vielleicht gibt es eine kleine Eröffnung mit einem Glas Sekt“, so das Gemeindeoberhaupt. Vorrangig gehe es ihm darum, die Bürger zu informieren, dass die Brücken wieder frei sind. Und vielleicht gibt es in den nächsten Tagen sogar die erste Einweihungsfeier, wenn die Brücke in Medingen offiziell freigegeben wird.

