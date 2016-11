Neue Brücke für Fußgänger und Radfahrer Im Park Rothnaußlitz muss bald niemand mehr am Silberwasser umkehren. Auch für Ausflügler eine feine Sache.

Prüfer Lutz Günther schaut genau hin, ob bei der neuen Brücke alles in Ordnung ist. Wenige Minuten zuvor schwebte das zehn Meter lange Bauwerk durch die Luft und wurde durch einem riesigen Kran auf die Fundamente gesetzt. © Steffen Unger

Ganze acht Minuten dauert das eigentliche Spektakel. Acht Minuten, in denen eine tonnenschwere Brücke an den Stahlseilen eines Kranes in der Luft schwebt. Der hebt die zehn Meter lange Alu-Konstruktion vom Auflieger des Sattelschleppers und bringt sie langsam zu ihrem Bestimmungsort im Rothnaußlitzer Park. Millimeterarbeit, um die Brücke so aufzusetzen, dass sie genau auf den Lagerhalterungen aufsitzt. Nun überspannt die Brücke das Schwarzwasser. Sie schließt eine Lücke auf einem beliebten Spazier- und Radweg, auf den Bewohner und Besucher des Dorfes jahrelang verzichten mussten. Die vorherige Brücke war durch das Hochwasser im Sommer 2013 so stark beschädigt worden, dass sie abgerissen werden musste.

„Sieht gut aus“, raunt es im Chor aus einer Handvoll Dorfbewohnern. Sie sind gekommen, um zuzuschauen, wie die Brücke installiert wird. „An dieser Stelle hat es schon immer eine Brücke gegeben“, sagt der 85-jährige Helmut Schidun. Erst aus Holz, dann aus Aluminium. Er freut sich schon darauf, bald wieder im Park spazieren gehen zu können, ohne am Schwarzwasserufer umdrehen zu müssen. Vor allem für den benachbarten Kindergarten und Eltern, die ihr Kind zu Fuß oder mit dem Rad zur Tagesstätte bringen bzw. dort abholen, ist die Brücke enorm wichtig. Der Weg durch den kleinen Park ist verkehrsmäßig der sicherste zur Siedlung, weil er an keiner Straße entlang führt, sagt Sabine Lindenau. Davon profitieren auch die Freizeitsportler. Ihre Turnhalle ist nur wenige Schritte vom Kindergarten entfernt.

Park steht unter Denkmalsschutz

Die Schaulustigen sind sich einig: Die anthrazitfarbene Brücke passt gut in den Park. Auf der alten Brücke konnten gerade so zwei Leute nebeneinander laufen. Die neue ist zwei Meter breit und bietet dadurch wesentlich mehr Platz. Für den Belag wurde ein grobkörniger Kunststoff gewählt. Dadurch sollen Passanten bei Nässe nicht so schnell ins Schlittern kommen.

Nicht nur die Statiker und Konstrukteure, sondern auch die Denkmalschützer bestimmten über Größe, Form und Farbe mit, sagt der Demitzer Bauamtsleiter Jörg Matthies. Der Park steht unter Denkmalschutz, bildet mit dem benachbarten ehemaligen Rittergut eine Einheit. Das Herrenhaus und ein großes Taubenhaus, beides sanierungsbedürftig, sind auch im jetzigen Zustand sehenswert, weil in dieser Form selten in unserer Region.

75 000 kostet die neue Brücke. 70 000 Euro gab der Freistaat projektbezogen für die Beseitigung des Hochwasserschadens. 5 000 Euro schießt die Gemeinde aus ihrem Haushalt zu. Dass die Brücke wieder aufgebaut wird, daran hatten Gemeinderat und -verwaltung nie einen Zweifel gelassen. „Wir kennen den Wunsch vieler Rothnaußlitzer und wissen, wie wichtig für sie diese Brücke ist“, sagte Jörg Matthies.

Stundenlange Feinarbeit

Mit dem Aufsetzen der Brücke ist es am Donnerstag noch nicht getan. Während sich die Zuschauergruppe langsam auflöst, beginnt für Martin Rohrer und Thiereau Aubroisse eine stundenlange Feinarbeit. Sie justieren die Lager, messen noch einmal alles detailgenau und werden anschließend die Brückenenden einbetonieren. Für ihre Firma Glück aus Baden-Württemberg, in der die Brücke hergestellt wurde, sind sie europaweit unterwegs.

Brückenprüfer Lutz Günther aus Bischofswerda dokumentiert jeden einzelnen Arbeitsschritt, schaut sich die Brücke von allen Seiten kritisch ein. Auch von unten. Dafür steht er in Gummistiefeln mitten im Fluss. Tragfähigkeit, Standsicherheit und Verkehrssicherheit sind die wichtigsten Kriterien, auf die er achtet. Im Ergebnis wird er ein Prüfprotokoll anfertigen und mittels Computerprogramm eine Brückenote geben. Es ist eine glatte Eins. Die 2013 durchs Hochwasser beschädigte Brücke hatte er im Jahr 2010 turnusmäßig kontrolliert. Damals gab’s die Note 3,4 auf einer Skala, die bis zur 4 reicht. 4 bedeutet Alarmstufe Rot. Dann wird empfohlen, eine Brücke sofort zu sperren.

In Rothnaußlitz muss man sich noch einige Tage gedulden, bis man über die Brücke laufen und fahren darf. Der Beton muss aushärten; die Zuwegungen werden in Ordnung gebracht. Voraussichtlich Anfang Dezember wird das Bauwerk freigegeben.

