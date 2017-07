Neue Brücke für Fußgänger kommt Ende August Nach dem Abtransport der alten Konstruktion wird der Nachfolger derzeit gefertigt – und dann viel höher eingesetzt.

Beide Seiten wird bald eine neue Brücke verbinden. © Claudia Hübschmann

Bauarbeiter der Firma Backer-Bau schaffen derzeit die Bedingungen für den reibungslosen Einbau der neuen Stahlbrücke für Fußgänger und Radfahrer, die schon bald den Neumarkt mit der Neugasse verbinden soll. Besonderes Augenmerk liegt dabei auf zwei Fernwärmerohren. Sie müssen nach Fertigstellung der neuen Konstruktion durch das tragende Geländer der Brücke laufen.

Schwierig ist das, weil die neue Nicolaibrücke um 50 Zentimeter angehoben werden soll. So wird die Durchfahrtshöhe für die Gewässerunterhaltung zukünftig auch bei Hochwasser gewährleistet. „Der Nicolaisteg wird angehoben, nachdem das neue Brückenteil seine Bestimmung gefunden hat. Über entsprechende Rampen werden dann die Fernwärmerohre durch die Brücke verlaufen“, erklärt Günther Schütze aus dem Stadtbauamt.

Das Konstrukt müsse bis Ende September fertiggestellt und freigegeben werden, da ab Oktober wieder Fernwärme fließen muss. Diese sei in Absprache mit den Meißner Stadtwerken derzeit gekappt. Erst wenn es wieder kälter wird, benötigen Verbraucher einen verlässlichen Wärmezufluss. Wie bei dem Abtransport der alten Brücke am 13. Juli, soll Ende August erneut ein Kran zum Einsatz kommen, um die Stahlbrücke einzusetzen. Erst danach könne die Fernwärmetrasse angehoben und die Hauptträger der neuen Brücke aus zwei Tragrohren mit circa 60 Zentimeter Durchmesser gebildet werden. Dort hinein würden dann die Fernwärmerohre eingeschoben, so Schütze.

Die neue Überführung wird bereits gefertigt. Im Gewerbegebiet Zaschendorf besitzt die Firma Stahl- und Maschinenbau Graf eine Halle, wo Arbeiter den Bau durchführen. In der 34. Kalenderwoche soll alles fertig sein und das Bauwerk im Ganzen eingesetzt werden. „Die Brücke ist etwa 15 Meter lang und zwischen Tragrohren 2,70 Meter breit. Sie ist nur für Fußgänger und Radfahrer vorgesehen, kann im Havariefall aber auch von Fahrzeugen befahren werden“, so eine Sprecherin der Stadt. Insgesamt investiert die Kommune 380 000 Euro. Der vorherige Überweg am Nicolaisteg wurde erst 2004 montiert, jedoch durch die Hochwasser 2006 und 2013 zu stark in Mitleidenschaft gezogen.

zur Startseite