Neue Brücke für den Elberadweg

Aus alt mach' neu: Ein Bagger bereitet das Baufeld an der Gottleuba-Brücke nahe der Elbmündung vor. Das flutgeschädigte Bauwerk wird in Kürze abgerissen, an dessen Stelle entsteht eine neue Brücke.



Die Flut im Juni 2013 traf die Elberadweg-Brücke über die Gottleuba nahe der Mündung in die Elbe mit voller Wucht. Wasser überspülte das Bauwerk, Treibgut verfing sich in der Konstruktion. Nachdem sich die Naturgewalten verzogen hatten, attestierten Gutachter der alten Brücke nur noch eine kurze Überlebensdauer. Weil die Schäden an Stützen und Tragwerk derart gravierend waren, sei die Brücke nicht mehr mit einem finanziell vertretbaren Aufwand zu sanieren. So fiel rasch die Entscheidung, die Brücke neu zu bauen. Ihre letzten Tage sind nun angebrochen.

Reichlich vier Jahre nach dem Hochwasser hat Pirna begonnen, das ruinöse Bauwerk durch ein neues ersetzen zu lassen. Bagger bereiteten schon die Randbereiche am Ufer für die Arbeiten vor, in Kürze wird die alte Brücke abgerissen. Aus diesem Grund ist der Elberadweg im Baubereich ab 21. August voll gesperrt – und wird es auch geraume Zeit bleiben: Die Bauarbeiten dauern voraussichtlich bis zum Sommer 2018, weil das Projekt so aufwendig ist.

Die Flut vor vier Jahren hatte der Brücke arg zugesetzt. Weil der Überbau das Nass übermäßig aufsog, platzte Beton ab, Risse bildeten sich, die dann freiliegenden Bewehrungseisen rosteten. An den Widerlagern, auf denen die Brücke aufliegt, registrierten Prüfer ganz ähnliche Schäden. Laut den Gutachtern platzte ebenso an den Pfeilern Beton ab, zudem spülte das Wasser etliche Fugen aus und legte bislang geschützte Bereiche am Übergang von den Pfeilern zum Wasser frei. So etwas soll sich aber möglichst nicht wiederholen.

Damit die neue Brücke Fluten besser trotzt als ihr Vorgänger, muss sie standsicherer werden. Die Fachleute gründen daher Widerlager und Pfeiler tief in den Boden hinein, um das Bauwerk stabiler zu machen. Und gegenüber dem alten Bauwerk kommt das neue mit einem Pfeiler weniger aus. Die Planer verzichten auf das tragende Element in der Mitte der Gottleuba, damit sich im Falle eines neuen Hochwassers die Staugefahr minimiert und das Nass besser abfließen kann.

Erst mal ein langer Umweg

Das sächsische Landesamt für Straßenbau und Verkehr (Lasuv), das das Vorhaben finanziell fördert, hatte darüber hinaus für einen Neubau votiert, weil die Route auch touristisch überregional bedeutsam sei: Über die Brücke führt der internationale Elberadweg.

Doch bevor wieder die gewohnte Bahn zur Verfügung steht, müssen Radfahrer einen langen Umweg in Kauf nehmen. Radfahrer aus Richtung Heidenau müssen im Bauzeitraum in Heidenau mit der Fähre auf die andere Elbseite nach Birkwitz übersetzen, der Pratzschwitzer Straße bis zur Stadtbrücke in Pirna folgen, über die Stadtbrücke in Richtung Bahnhof fahren, um dann über die Klosterstraße wieder auf den regulären Elberadweg zu gelangen.

Radfahrer aus Richtung Pirna fahren am Pirnaer Elbeparkplatz auf die Brückenstraße, dann über die Stadtbrücke auf die andere Elbseite, am Ende der Brücke rechts herum über die Copitzer Brückenschleife auf die Pratzschwitzer Straße. Dieser folgen sie dann bis Birkwitz und setzen dort dann mit der Fähre nach Heidenau über. Die Umleitungsrouten sind nach Auskunft des Pirnaer Rathauses von beiden Seiten ausgeschildert.

Das Brückenbauvorhaben kostet rund 825 000 Euro, die Mittel kommen aus einem Fonds von Bund und Land zur Beseitigung der Hochwasserschäden von 2013.

Einen Zusatz allerdings bezahlt Pirna selbst: Die Stadt lässt in der neuen Brücke mehr Stahl verbauen als ursprünglich vorgesehen. Das zusätzliche Material soll das Bauwerk noch tragfähiger machen, was vor allem einem Zweck dient: Die Stadtwerke Pirna benötigen die Brücke als Trasse, um mit Autos zu einem dahinter liegenden Pumpwerk zu gelangen.

