Neue Brücke für breitere Polenz Hochwasserschäden werden beseitigt und damit wird auch die Gefahr neuer Hochwasser geringer.

© Marko Förster

Im Neustädter Ortsteil Polenz wird eine neue Brücke hinter dem Feuerwehrgerätehaus gebaut. Die Arbeiten begannen zwar schon offiziell in dieser Woche, am vergangenen Montag; von der tatsächlichen Installation werde man aber erst in der zweiten Septemberhälfte etwas sehen, informiert Neustadts Bauamtsleiter Michael Schmidt.

Der Neubau ist notwendig, weil in den nächsten Jahren an dieser Stelle der Bachlauf der Polenz verbreitert werden soll. Die Maßnahme wurde deshalb mit der Landestalsperrenverwaltung abgestimmt, die auch die Verbreiterung durchführen wird. Da es sich um die Beseitigung von Hochwasserschäden aus dem Jahr 2013 handelt, werden die Kosten für die Brücke durch Fördermittel gedeckt. Sie belaufen sich auf rund 100 000 Euro. Die Arbeiten sollen bis zum 17. November dieses Jahres abgeschlossen werden. Den Zuschlag hat Anfang August die Firma Montag Straßen- und Tiefbau aus Sebnitz erhalten. (SZ/nr)

