Neue Brücke bekommt Anschluss ohne Schlaglöcher

Nach der neuen Brücke kommt die neue Straße. Damit Autofahrer in Niedersedlitz künftig besser zur neuen hochwassersicheren Brücke über die Lockwitz an der Prof.-Billroth-Straße kommen, baut die Stadt nun die Anbindung aus. Auf dem Abschnitt bis zur Heidenauer Straße verschwindet das holperige Pflaster samt Schlaglöchern. Bis 1. Juli sind die Arbeiter damit beschäftigt. 115 000 Euro investiert die Stadt dafür. Neben dem neuen Asphalt entstehen Gehwege und Beleuchtung neu. Während der Arbeiten, die an diesem Dienstag starten, ist die Straße voll gesperrt. (SZ/acs)

