Neue Brücke bei Grunau kommt erst 2018 Über 50 Schäden der Flut 2013 müssen in Mittelsachsen noch behoben werden. Eine Dauerbaustelle wird bald fertig.

Unscheinbar liegt der zu sanierende Durchlass bei Littdorf An der Schnauder. Er sollte schon 2016 gebaut werden. © Archiv: André Braun

Die Marbacher haben sie bald hinter sich, den Grunauern stehen sie noch bevor: Umleitungen aufgrund von Baustellen wegen der Schäden der Flut 2013. Während nach Angaben von Kreissprecherin Cornelia Kluge, die letzte von vier Brücken in Marbach an der Hauptstraße „so gut wie fertig ist“, startet der Neubau der Brücke in Littdorf über die Schnauder erst im kommenden Jahr. Das beschlossen die Mitglieder des Ausschusses für Umwelt und Technik in ihrer vergangenen Sitzung.

Der Grund: Bevor der Hochwasserschaden von 2013 behoben werden, der Damm über dem Durchlass für die Schnauder zurückgebaut und der alte Bachlauf freigelegt werden kann, muss zunächst ein Planfeststellungsverfahren durchgeführt werden. Denn beim Bau der Brücke wird in das angrenzende Naturschutzgebiet eingegriffen. Das Verfahren läuft nach Angaben von Ute Richter, Leiterin der Abteilung Straßen im Landratsamt, noch. Ziel sei es jedoch, dass das Verfahren bis zum Sommer dieses Jahres abgeschlossen wird.

Doch dann kann immer noch nicht gebaut werden. Denn bevor die Bagger an den Durchlass an der Kreisstraße in Richtung Grunau anrücken, müssen zahlreiche Bäume gefällt werden. Das ist erst ab Oktober wieder möglich. Bis dahin ist die Vegetationszeit, während der die Bäume geschützt sind. Die Maßnahme wird auf 2018 verlegt. Gleiches gilt für den Ersatzneubau einer Brücke in Großwaltersdorf.

Dadurch werden für 2017 Mittel frei, die für andere Maßnahmen sowie auflaufende Planungs- und Mehrkosten verwendet werden. Von dem zusätzlichen Geld profitieren unter anderem die Böhrigener. Am Ortseingang soll in diesem Jahr die Straßenentwässerung instand gesetzt werden. Auch eine Plattenbrücke in Brand-Erbisdorf kann dafür bereits 2017 gebaut werden. Beide Vorhaben sind sowohl von der Planung als auch vom Baurecht her vorbereitet. Der Bau kann somit im Sommer beginnen. Höhere Ausgaben gab es beim Ersatzneubau einer Stützwand in Berthelsdorf sowie einem Vorhaben im Lichtenauer Ortsteil Garnsdorf.

Kosten entstehen dem Landkreis durch die Beseitigung der Hochwasserschäden nicht. Die Ausgaben werden zu 100 Prozent vom Freistaat Sachsen gefördert. Für die nun behandelten Vorhaben seien alle Fördermittelanträge beim zuständigen Landesamt für Straßenbau und Verkehr eingereicht und bewilligt worden, sagt Ute Richter. „Die Maßnahmen müssen bauseits bis Juni 2019 abgeschlossen werden. Der Nachweis der Verwendung der Fördermittel muss bis Ende 2019 erfolgen. Der Landkreis will die Maßnahmen bis Ende 2018 abgearbeitet haben“, so Cornelia Kluge.

Ein Großteil der Hochwasserschäden ist bereits beseitigt worden. Als abgeschlossen gelten laut Kluge 155 Maßnahmen im Bereich Straßenbau. Für die Region Döbeln die bedeutendste war der Bau der Stützwände an der Striegis in Grunau. Der Fluss hatte 2013 die komplette Kreisstraße zwischen Grunau und Etzdorf zerstört. Mehr als zwei Jahre gab es eine fast zehn Kilometer lange Umleitung über Littdorf. Im Oktober 2015 wurde die Straße wieder für den Verkehr freigegeben.

Bis Juni 2019 muss der Kreis noch 55 Vorhaben aus den Bereichen Straßenbau und Gebäude abschließen. Einige laufen bereits, andere befinden sich noch in der Planung. Durchzuführen sind beispielsweise noch der Ersatzneubau einer Brücke in Gleisberg sowie die Sanierung der Gewölbebrücke in Technitz. Die Rettungswache in Flöha soll Ende 2017 fertig sein.

