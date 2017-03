Neue Brandmeldeanlage für Kita In der Lohmener Kinderkrippe Krümelkiste warnt künftig eine Sirene bei Feuer.

Der Brandschutz in der Kita Krümelkiste in Lohmen wird verbessert. © Symbolfoto: dpa

Die Kinderkrippe Krümelkiste soll voraussichtlich noch in diesem Jahr eine moderne Brandschutzanlage erhalten. Vorgesehen ist eine Rettungs- und Sicherheitsbeleuchtung. Wenn es in den Räumen verraucht ist, findet man mithilfe der leuchtenden Schilder zum Notausgang. Auch eine Hausalarmzentrale soll verbaut werden. Wenn es brennt, dann ertönt automatisch im ganzen Gebäude eine Sirene, erklärt Bürgermeister Jörg Mildner (CDU). Der Gemeinderat vergibt dafür in seiner öffentlichen Sitzung am 9. März den Planungsauftrag. Die Sitzung beginnt um 19 Uhr im Ratssaal des Gemeindeamts. (kk)

