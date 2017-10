Neue Botschafter für die Oberlausitz ernannt Neben den Lausitzer Füchsen aus Weißwasser sind nun auch regionale Unternehmen und Dienstleister zu Botschaftern ernannt worden.

Olaf Franke ist seit dem 2016 Geschäftsführer der Marketing-Gesellschaft Oberlausitz-Niederschlesien mbH mit Sitz in Bautzen. © Wolfgang Wittchen

Weißwasser. Die Liste der Markenbotschafter für die Oberlausitz ist vergrößert worden. Neben den Lausitzer Füchsen aus Weißwasser sind nun auch regionale Unternehmen und Dienstleister dazu ernannt worden. Das ist das Ergebnis eines Treffens von gut 100 geladenen Vertretern aus Wirtschaft, Sport, Kultur und Initiativen in der Weißwasseraner Eisarena in der vergangenen Woche. Die Stadtverwaltung Weißwasser und die Marketinggesellschaft Oberlausitz-Niederschlesien mbH (MGO) hatten dazu geladen. „Die Region hat hervorragende Unternehmen, Produzenten und Dienstleister, die für den Wirtschaftsstandort Oberlausitz weit über die Grenzen hinaus mit ihren Produkten und Leistungen werben“, so Olaf Franke, Geschäftsführer der MGO. In Weißwasser hat nun das zehnte Treffen der Oberlausitzer Botschafter und Partner stattgefunden. Ziel dieser jährlichen Veranstaltung soll es sein, Akteure in der Oberlausitz zusammenzubringen, hieß es in einer Mitteilung der Stadtverwaltung. (SZ/ckx)

