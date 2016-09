Neue Borreliose-Fälle in Dresden

Auch im Großen Garten muss man verdammt aufpassen. An einigen Stellen wimmelt es von Mäußen und damit auch von Zecken. Da tunmeln sich in der einen oder anderen schattigen Ecke hunderte Zecken auf einem Quadratmeter. Ich bin mal durch so eine Stelle durchgelaufen und hatte zum Glück gleich das Dutzend Zecken an Schuhen, Hosenbeinen und sogar am Fahrrad entdeckt.