Neue Böschungsmauer in Kurort Rathen Der Wehlener Weg bekommt eine neue Mauer. Die Kosten dafür sind allerdings höher als erwartet.

Für die Bschöung im Hintergrund wird eine neue Mauer gebaut. Der Auftrag dafür, wurde jetzt vom Gemeinderat vergeben. © Marko Förster

Kurort Rathen. Der Gemeinderat von Kurort Rathen hat die Firma Bauinstandsetzung Sebnitz GmbH mit dem Ersatzneubau der Böschungsmauer am Wehlener Weg beauftragt. Das Unternehmen gab mit der Summe von rund 108 000 Euro das günstigste Angebot ab. Das ist allerdings höher, als in der Kostenschätzung errechnet wurde. Daraus ergibt sich ein Mehrbedarf an Eigenmitteln der Gemeinde von rund 11 800 Euro. Das Geld sei aber vorhanden, erklärte Bürgermeister Thomas Richter (parteilos). Es wird aus den liquiden Mitteln der Gemeinde entnommen. Für die Baumaßnahme stehen außerdem Fördermittel zur Verfügung. (SZ/gk)

