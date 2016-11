Neue Bibliothek öffnet Die Bücherei ist ins City Center Freital umgezogen. Zur Eröffnung beweisen die Stadtoberhäupter ihre Vorlese-Qualitäten.

Die Stadtbibliothek und die Volkshochschule sind künftig im Deubener City Center untergebracht. © Karl-Ludwig Oberthür

Für die Freitaler Bibliotheksnutzer hat das Warten bald ein Ende. Denn für die neue, zentrale Stadtbibliothek steht jetzt ein Eröffnungstermin fest. Ab 17. November können Bücher und andere Medien in den Räumen im Deubener City Center ausgeliehen werden. Auch die Volkshochschule, die sich die Etage künftig mit der Bibliothek teilt, wird dann ihre Räume eröffnen.

Ihre neuen Standorte feiern beide Einrichtungen mit einem Tag der offenen Tür. So können sich die Besucher am 17. November von 9 bis 18 Uhr in der neuen Bibliothek umsehen, sich aus dem 60 000 Medien umfassenden Bestand etwas ausleihen und mit den Mitarbeitern ins Gespräch kommen. Für den nächsten Tag haben sich die Kinder der Freitaler Grundschulen angekündigt. Anlässlich des bundesweiten Vorlesetages warten prominente Vorleser auf sie. Oberbürgermeister Uwe Rumberg, der erste Bürgermeister Peter Pfitzenreiter und die Büroleiterin des OB, Katrin Reis, werde spannende Geschichten vortragen.

Die Volkshochschule präsentiert sich den Freitalern am 18. November. Zwischen 14 und 17 Uhr geben die Mitarbeiter einen Einblick in ihre neuen Kursräume und stellen das aktuelle Kursangebot vor. Außerdem besteht die Möglichkeit, den Teilnehmern des Aquarellmalerei-Kurses über die Schultern zu schauen, Kulinarisches aus der neuen VHS-Küche zu probieren oder die eigenen Sprachkenntnisse zu testen. Die regulären Kurse starten dann ab 21. November in der neuen Geschäftsstelle.

Derzeit laufen in den neuen Räumen die Feinarbeiten. So werden die Büros eingeräumt, letzte Wegweiser aufgehängt und die Technik eingerichtet. Nachdem die Hauptstelle der Bibliothek etwas früher eingezogen ist, hat inzwischen auch die Kinder- und Jugendbibliothek ihre Regale fertig eingeräumt. (SZ/cb)

