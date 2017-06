Neue Bewunderer für alte Technik Die Oldtimer-Rallye Kriebstein hatte erstmals Falkenhain als Start und Ziel. So wurde es für die Teilnehmer familiärer.

Treue Teilnehmer der Oldtimer-Rallye sind Oliver de Haas (r.) und Bruder Mike. Oliver fährt die Victoria, sein Bruder eine Terrot.Foto: Falk Bernhardt

Knapp 200 historische Motorräder, alle vor 1939 gebaut, haben am Wochenende die Straßen in der Region befahren und für viel Aufsehen gesorgt. Höhepunkt der mittlerweile 6. Kriebsteiner Oldtimer-Rallye waren die große Rundfahrt über 136 Kilometer und einigen Prüfungen am Sonnabend.

Die Jugendherberge Falkenhain als neuer Start- und Zielort erwies sich für die Fahrer als Glücksgriff. „So kamen sich alle viel näher, konnten schon am Freitag nach der ersten Ausfahrt zusammen feiern und fachsimpeln“, sagte Cheforganisator Michael Fuhse. „Dazu gab es sogar die passende Musik, es spielten die Dresdner Salon-Damen die Musik der 1920er- und 30er- Jahre. Und so klang auch der alte Hit „Das gibt’s nur einmal“ über die Talsperre.

Gleich zwei Mal gab es den Namen de Haas in der Starterliste. Oliver de Haas kommt aus Mittweida, er fuhr mit einer Victoria, Baujahr 1930. Sein jüngerer Bruder Mike de Haas wohnt in Mühlbach, ihm gehört eine französische Terrot, ebenfalls Baujahr 1930. Mike de Haas war es, der die Begeisterung für die alten Maschinen weckte. Als Jugendlicher fuhr er eine RT, seit zehn Jahren glänzt er mit der Terrot, für deren Aufbau der gelernte Schweißer gut zwei Jahre gebraucht hatte.

„Zur Kriebsteiner Rallye waren wir bislang immer dabei“, erzählte der jüngere Bruder. „Ansonsten fahren wir doch eher zu den Treffen in der Region, oder sind zum Korso beim Altstadtfest in Mittweida dabei.“

Für beide Fahrer zählt bei so einer Rallye nur die Teilnahme. „Ich habe zwar schon mal einen Preis bekommen, weiß aber gar nicht mehr für was“, erklärte Oliver des Haas. „Hier gibt es unterwegs ja immerhin paar nette Spielchen, die macht man auch gerne mit. In Waldheim musste zum Beispiel die Menge des Benzins geschätzt werden, ,die sich in einem Kanister befand. Beliebte Anlaufpunkte waren auch das „Waldhaus“ Kalkbrüche in Berbersdorf sowie die Seeterrassen an der Talsperre Kriebstein. „Alle Fahrer sind glücklich und zufrieden zurückgekehrt“, meldete Fuhse am Sonnabendabend. „Es gab keine Unfälle, nur einige wenige Ausfälle von Maschinen.“

Der Veranstaltungsort war aus Kapazitätsgründen von der Burg nach Falkenhain verlegt worden. (FP)

