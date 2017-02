Neue Beweise für live gezeigte Vergewaltigung

Uppsala. Schwedische Ermittler haben neue Beweise gegen zwei Männer, die eine Frau vergewaltigt und die Tat live auf Facebook übertragen haben sollen. Es handle sich sowohl um Bilder als auch Videos, in denen Teile des Angriffs sichtbar seien, sagte ein Sprecher der Staatsanwaltschaft dem schwedischen Rundfunk. „Aber wir haben immer noch nicht das ganze Bild klar vor uns“, so der Staatsanwalt. „Wir suchen immer noch mehr Material.“

Gegen die 18 und 20 Jahre alten Männer war Ende Januar Haftbefehl erlassen worden. Sie sollen eine Frau in einer Wohnung in Uppsala missbraucht und die Vergewaltigung in einer geschlossenen Facebook-Gruppe gezeigt haben. Ein dritter Mann wird verdächtigt, die Tat beobachtet zu haben. Die jungen Männer bestreiten die Vorwürfe. (dpa)

