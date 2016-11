Neue Betreiber für neun Kitas? Die Stadt Bischofswerda plant, alle ihre Einrichtungen an freie Träger zu übergeben. Wichtige Beschlüsse sollen dazu am Dienstag im Stadtrat fallen.

Die Stadt steht möglicherweise vor einer Zäsur: Zur Debatte stehen, alle neun städtischen Kindereinrichtungen mit Krippen-, Kindergarten- und Hortplätzen in Bischofswerda, Großdrebnitz und Schönbrunn an freie Träger zu übergeben.

Die Verwaltung hat einen Grundsatzbeschluss vorbereitet, über den der Stadtrat am Dienstag abstimmen soll. Damit wird darüber entschieden, ob die Stadt die Überleitung aller Einrichtungen ausschreiben soll. Die zuständige Amtsleiterin Sybille Müller sagte auf Anfrage, der Grundsatzbeschluss sei wichtig, er wäre der erste Schritt. Damit falle aber noch keine Entscheidung darüber, ob die Trägerwechsel tatsächlich zustande kommen. Das sei abhängig vom Ergebnis der Ausschreibung und den Angeboten künftiger Träger. Zusammen mit der Ausschreibung macht die Stadt Forderungen geltend, die Konditionen für jetzige städtische Mitarbeiter und die Qualität der Kinderbetreuung betreffen. Sie wurden in einem sehr ausführlichen Kriterienkatalog zusammengefasst. Dieser soll ebenfalls am Dienstag vom Stadtrat beschlossen werden und die Ausschreibung begleiten.

Die Linke will Entscheidung verschieben

Dass der Grundsatzbeschluss fällt, ist nicht sicher. Die Fraktion die Linke will beantragen, die Entscheidung von der Tagesordnung zu nehmen. Fraktionsvorsitzende Simone Keimel sagte auf Anfrage zur Begründung, „es ist noch nicht ausreichend diskutiert worden, wir brauchen mehr Zeit“. Kritiker warnen vor einer Übergabe aller Einrichtungen in freie Trägerschaft, sehen zum Beispiel die Horte mehr bei der Schule als bei Kitas und deswegen weiter in städtischer Trägerschaft. Einig sind sich Stadt und Stadtrat, dass im Interesse bester Betreuungsangebote alle Kitas und deren Konzeptvielfalt erhalten bleiben.

Die Verwaltung schlägt vor, so zu verhandeln, dass alle Einrichtungen zum gleichen Zeitpunkt an einen freien Träger übergeben werden können, weil nur das eine Sozialauswahl verhindern kann.

Fällt am Dienstag der Grundsatzbeschluss, beginnt ein langer Prozess. Nicht vor 2018 sei mit einer Überleitung zu rechnen, sagte Amtsleiterin Müller.

