Neue Berge am Behälterbau Seit dieser Woche wird an der Talsperrenstraße Baumaterial aufgeschüttet. Das soll bald wieder verschwinden.

Große Halden mit Asphaltgranulat lagern seit dieser Woche auf dem Grundstück des ehemaligen Behälterbaus in Dippoldiswalde. © Frank Baldauf

Auf dem Gelände des früheren Behälterbaus an der Talsperrenstraße in Dippoldiswalde wurden in den vergangenen Tagen große Haufen mit Baumaterial aufgeschüttet. Das fällt im Stadtbild auf. Die Arbeiten daran liefen die ganze Woche. Daher fragte Klemens Lerche aus Dippoldiswalde, ein Anwohner, in der Redaktion der Sächsischen Zeitung nach, was es damit auf sich hat. Bleiben diese Berge jetzt auf Dauer oder verschwinden sie wieder? Die SZ stellte die Fragen an den Eigentümer des Grundstücks weiter. Die früheren Produktionsgebäude des Behälterbaus sind teilweise zerstört, das Dach ist eingefallen. Das Grundstück liegt weitgehend brach. Das Gelände gehört der Firmengruppe Schwarz, die ihren Sitz in Dippoldiswalde in der Friedrich-Engels-Straße hat und unter anderem den Steinbruch in Ulberndorf und eine Spedition für Baumaterial betreibt. Die Sächsische Zeitung fragte Geschäftsführer Hendrik Schwarz, was er hier in Dippoldiswalde jetzt lagert.

Er teilt dazu mit: „Am Behälterbau haben wir Asphaltgranulat zwischengelagert. Das benötigen wir, um Wege und Zufahrten an unserem Steinbruch zu befestigen. Es wird kurzfristig wieder verschwinden, wenn wir mit den Arbeiten so weit sind.“ In den nächsten Wochen und Monaten sollen die Baustoffe für ihren endgültigen Zweck eingesetzt werden.

Maximal drei Monate ist geplant, das Zwischenlager in Dippoldiswalde zu nutzen. Was hier abgelagert wurde, ist zertifiziertes Recyclingmaterial und kommt aus einem Asphaltwerk in Dresden. Eine Baugenehmigung ist für diese zeitlich begrenzte Zwischenlagerung nicht erforderlich, wie das Landratsamt bestätigte. Es werden damit also auf Dauer keine neuen Berge in Dippoldiswalde entstehen. (SZ/fh)

zur Startseite