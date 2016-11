Neue Beratungsstelle öffnet Der Sozialverband der Kriegsversehrten bietet ab Januar im Treff 47 in Ebersbach Beratungen zu Fragen und Problemen im sozialen Bereich.

Der Treff 47 in Ebersbach. © Romy Kühr

Der Sozialverband der Kriegsversehrten (VdK) eröffnet ab Januar eine neue Beratungsstelle im Oberland. Sie wird künftig regelmäßig im Treff 47 am Hofeweg im Wohngebiet Oberland öffnen. Hier gibt es Beratung zu Fragen und Problemen im sozialen Bereich. Das können zum Beispiel Probleme mit dem Rentenbescheid oder der Erwerbsminderungsrente sein, aber auch bei der Krankenversicherung, Sozialhilfe und Ähnliches, berichtet Elke Träger vom VdK-Ortsverband Löbau-Zittau.

Die Beratungsstelle wird ab Januar jeden zweiten und vierten Dienstag im Monat vormittags offen haben. Am 29. November und am 13. Dezember stellt der VdK sein Angebot mit einem Schnuppertag in Ebersbach vor. Geöffnet ist die Beratungsstelle an diesen beiden Tagen von 9 bis 12 Uhr im Treff 47. Interessenten können sich anmelden unter 03583 704108. Beraten lassen kann sich jeder, unabhängig von einer Mitgliedschaft im VdK. (SZ/rok)

zur Startseite