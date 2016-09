Neue Bayern-Jäger? RB Leipzig gewinnt 1:0 gegen Vizemeister Dortmund – das nährt schon mal die allerhöchsten Erwartungen.

Leipziger Freude: Stefan Ilsanker, Torschütze Naby Keita, Timo Werner und Marcel Halstenberg feiern den 1:0-Sieg. © dpa

Das ging fix. Schon kurz nach dem Abpfiff startete der Fernsehsender Eurosport über seinen Videotext eine Umfrage: Kann RB Leipzig den Titel holen? Die Mehrheit der – allerdings nur wenigen – Anrufer hält das für möglich, und zu einer zünftigen Meisterfeier fehlte beim Jubel nach dem ersten Erfolg des Neulings in der Fußball-Bundesliga auch nur noch die Bierdusche; wobei: Vermutlich würde hier mit Brause gefeiert. Das muss die Partylaune jedoch nicht verderben, wie der Samstagabend gezeigt hat.

„Unglaublich“, ja, sogar „abartig“ fand RB-Trainer Ralph Hasenhüttl die Lautstärke nach dem Tor von Naby Keita in der 89. Minute, mit dem der 15-Millionen-Einkauf den Sieg gegen Borussia Dortmund perfekt machte. Mit dem 1:0 bekommt das Spiel ein passendes Ergebnis, auch wenn André Schürrle eine andere Wahrnehmung hat: „Ich finde, Leipzig hat glücklich gewonnen“, meint der Nationalspieler vom BVB. Tatsächlich gab es seine Szene: Nach dem Sololauf von Lukasz Pisczek kommt Schürrle an der Strafraumgrenze zum Schuss, der Ball touchiert die Latte (83.).

Es ist das einzige Mal, dass die Schwarz-Gelben in der zweiten Halbzeit ernsthaft gefährlich werden. Bei den seltenen Abschlüssen vor der Pause war es weniger knapp. Pierre-Emerik Aubameyang bekam nur die Fußspitze an die Kugel. Ähnlich verheißungsvolle Aktionen hatten auch die Gastgeber. Doch während den Dortmundern im Abnutzungskampf zweier Ball-

eroberungsmaschinen zunehmend die Kräfte schwinden, können die Leipziger noch zu- und vor allem „Qualität nachlegen“, wie Hasenhüttl sagt. „Das ist für einen Trainer sehr angenehm.“

Hasenhüttl erkennt den Moment

Er meint seine drei Einwechsler: Emil Forsberg, Oliver Burke und Keita – in dieser Reihenfolge sind sie am einzigen Treffer beteiligt. „Ich habe meine Mannschaft vor dem Spiel darauf hingewiesen, dass es nicht reicht zu sehen, dass man mithalten kann, sondern man den Moment nutzen muss, sich zu belohnen“, erklärt Hasenhüttl, der eben jenen Moment erkennt. Sein Kollege Thomas Tuchel behauptet dagegen, das Tor habe sich nicht angedeutet.

Diese Auffassung ist insofern erstaunlich, dass Leipzig schon vorher drei richtig gute Möglichkeiten hatte, nach dem Kopfball von Lukas Klostermann rettet Raphael Guerreiro für den BVB sogar auf der Linie. Das Glück ist in dieser Partie also gerecht verteilt, und die Diskussion, ob Forsberg den Ball mit der Schulter oder doch dem Oberarm mitgenommen hat, nur müßig. Der Treffer zählt – und macht RB zum Bayern-Jäger? „Oha, oha!“ Youssuf Poulsen lacht schallend. „Das wäre vielleicht ein bisschen zu früh“, meint der Stürmer. Dabei soll das kein Scherz sein, zumal ausgerechnet Joshua Kimmich sagt: „Wir wussten auch schon vorher, dass wir nicht unantastbar sind.“ Der Ex-Leipziger hatte das 2:0 für den Rekordmeister gegen Schalke 04 erzielt. „Wir haben Dortmund geschlagen“, sagt Poulsen, „hatten aber nur etwa 25 Prozent Ballbesitz.“

Es waren immerhin knapp 38 Prozent, aber diese Statistik sagt nichts über den Aufwand, den Leipzig betrieben hat. „Die sind gerannt wie die Hasen“, sagt BVB-Kapitän Marcel Schmelzer, und Sebastian Rode meint schnaufend: „Die haben keine Sekunde nachgelassen.“ Tuchel beklagt zwar die vielen „unerzwungenen Fehler“, die seiner Mannschaft im Spielaufbau unterlaufen sind, das solle aber nicht die Leistung des Gegners schmälern, betont der Trainer später. „RB hat das top gemacht, top organisiert verteidigt, sehr aggressiv, aufopferungsvoll und definitiv alles investiert auf sehr hohem Niveau.“

Ob ihm der Aufsteiger schon Angst mache, wird Tuchel gefragt. Jene Experten, die RB eine führende Rolle in der Bundesliga zugetraut hatten, dürften sich nach dem gelungenen Start bestätigt sehen. „Angst habe ich keine, die wäre fehl am Platz“, meint Tuchel, „aber wir wissen um die Stärke, um die Qualität, um das Know-how, das hinter der Idee hier steckt.“

Und welche Energie. „Ich dachte, das Stadion explodiert“, sagt Diego Demme über den Gefühlsausbruch der knapp 40 000 Zuschauer, die sich in der Arena für RB freuen. Das einstige Zentralstadion, an dessen 60-jähriges Jubiläum die Fans vorher mit einer Choreografie erinnern, ist offiziell ausverkauft. Dass trotzdem ein paar Hundert Plätze leer bleiben, dürfte der einzige Wermutstropfen sein aus Leipziger Sicht. Aber ist RB nach dem Sieg über den Vizemeister selbst gleich ein Titelkandidat? „Nee, so wollen wir uns nicht bezeichnen“, wehrt Demme zunächst ab, zögert dann einen Moment und fügt mit einem Grinsen hinzu: „Noch nicht. Man weiß ja nie, wohin die Reise geht.“

Das sieht Klostermann genauso. „Wir lassen uns nicht beirren, uns nicht von außen eine Rolle aufzwängen, sondern machen weiter unser Ding“, sagt der Olympia-Silbermedaillengewinner. An dieser Stelle kommt normalerweise der Spruch, man denke von Spiel zu Spiel. Das übernimmt Tuchel für die Leipziger, drückt es nur ein wenig anders aus. Der Dortmunder Chefcoach mahnt nämlich: „Manchmal ist es sogar schwieriger, den nächsten Schritt zu gehen, wenn dir plötzlich ein so großer gelungen ist. Die Aufgabe wird es sein, den kleineren genauso wertzuschätzen.“

