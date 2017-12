Neue Baustellen im Musikerviertel In dem Wohngebiet packt die Stadt zwei weitere Holperpisten an. Auch danach ist noch nicht Schluss.

Das alte Kopfsteinpflaster hat ausgedient: Im neuen Jahr lässt die Stadt einen Teil der Mozartstraße und die Wilhelm-von-Polenz-Straße erneuern. © Uwe Soeder

Bautzen. Die Bewohner des Musikerviertels sind Baustellen erprobt. Sie wissen, wie es sich anfühlt, wenn man mit Baggern vor der eigenen Haustür leben muss. Schon seit Jahren saniert die Stadt das Wohngebiet zwischen Löbauer Straße und Allende-Straße. Stück für Stück wurden dort die Holperpisten beseitigt. Im Frühjahr kehren die Bauarbeiter noch einmal zurück – für ihren vorletzten Einsatz in diesem Gebiet. Die SZ klärt die wichtigsten Fragen:

Welche Straßen sind im kommenden Jahr an der Reihe?

Der Stadtrat hat beschlossen, dass im kommenden Jahr zwei Straßen im Fokus stehen. Zum einen soll die Wilhelm-vonPolenz-Straße ausgebaut werden. Außerdem steht ein Teil der Mozartstraße auf der Liste der Stadt. Gebaut wird auf dem Abschnitt zwischen der Beethovenstraße und der Wilhelm-von-Polenz-Straße. Voraussichtlich im April werden die Bauarbeiter beginnen. Das teilt Falko Wendler, Chef des Hoch- und Tiefbauamtes mit. Für die Sanierung hat die Stadt ein halbes Jahr eingeplant. Im Oktober soll alles fertig sein.

Warum sind dort Bauarbeiten dringend notwendig?

Einige Probleme erkennt man auf den ersten Blick. Die Fahrbahn auf beiden Straßen ist stark gewölbt. Zwischen den Pflastersteinen gibt es zudem große Fugen. Jedes Auto, das durch das Wohngebiet fährt, verursacht deshalb besonders viel Lärm. Für Fahrradfahrer sind die Straßen richtig gefährlich. Das Unfallrisiko ist hoch. Ähnlich schlimm sieht es auf den Gehwegen aus. Dort gibt es für Fußgänger gleich mehrere Stolperfallen. Und damit nicht genug. Im Erdreich geht es mit den Problemen weiter. Der Eigenbetrieb Abwasserbeseitigung hat mit einer Kanalkamera die Rohre untersucht und festgestellt, dass die Abwasseranlagen dringend saniert werden müssen. Die Energie- und Wasserwerke Bautzen wollen zudem die Gasleitungen erneuern.

Wie viel kostet die Sanierung der Straßen im Musikerviertel?

Insgesamt wird die Stadt für den Ausbau der beiden Straßen beinahe 400 000 Euro ausgeben. Die Verwaltung hofft bei dieser Maßnahme auf Fördermittel. Fast die Hälfte der Investition könnte Bautzen auf diese Weise einsparen. Allerdings wartet man im Rathaus derzeit noch auf den Fördermittelbescheid. Sollte dieser nicht rechtzeitig kommen, wäre es auch denkbar, dass die Stadt trotzdem schon einmal mit den Bauarbeiten im Musikerviertel beginnt.

Wie sollen die Straßen nach den Bauarbeiten aussehen?

Nach den Sanierungsarbeiten rollen die Autos leiser über die neue Asphaltdecke. Zudem sorgen neue Straßenlampen für mehr Licht und damit für mehr Sicherheit. Das alte Granitpflaster wirft die Stadt nicht einfach weg. Die Steine werden für einen Parkstreifen an der Mozartstraße genutzt. Nur das Problem mit den äußerst schmalen Gehwegen an der Wilhem-Polenz-Straße können die Bauleute nicht lösen. Zwar wäre es theoretisch möglich, auf einen Fußweg zu verzichten und dafür den anderen zu verbreitern. Das hätte den Vorteil, dass dann Ausweichstellen vorhanden sind, wenn sich zum Beispiel zwei Rollatorfahrer treffen. Doch diesen Vorschlag hatten vor zwei Jahren schon die Anwohner der Johann-Sebastian-Bach-Straße abgelehnt. Auch dort sind die Wege schmal. Damals durften die Anwohner beide Fußwege behalten. Bei der Wilhem-Polenz-Straße möchte man nun genauso verfahren. Bauamtsleiter Falko Wendler glaubt, dass diese Lösung gut ankommt. „Bei der Bürgerversammlung im November haben wir positives Feedback erhalten“, erklärt er.

Welche Straßen im Musikerviertel sind bereits saniert?

In den vergangenen Jahren ist die Stadt im Musikerviertel schon ein ganzes Stück vorangekommen. Die Johann-Sebastian-Bach-Straße hat sich bereits stark verändert. Auch auf der Richard-Wagner-Straße ist das alte Kopfsteinpflaster einer neuen Asphaltdecke gewichen. Die großen Schlaglöcher auf der Franz-Schubert-Straße sind ebenfalls verschwunden. In diesem Jahr war die Beethovenstraße an der Reihe. Für eine halbe Million Euro wurden Straße und Gehwege erneuert. Noch Anfang November fanden dort letzte Arbeiten statt.

Welche Arbeiten sind in den kommenden Jahren noch geplant?

Die Bauarbeiter kommen 2019 noch einmal zum Musikerviertel. Das restliche Stück der Mozartstraße ist dann eingeplant. Zudem soll die Marschnerstraße mit saniert werden. Ist das erledigt, sind die Arbeiten im Musikerviertel vorerst abgeschlossen. Alle Holperstrecken sind dann verschwunden. Außerdem gibt es zukünftig an allen Straßen ordentliche Fußwege und eine gute Straßenbeleuchtung.

