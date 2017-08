Neue Baustelle am Damm Die Bahn, die Stadt und die Ewag bauen seit Monaten an der alten Stützmauer und der Straße am Damm. Nun kam eine weitere Sperrung dazu.

Am Damm in Kamenz wird weiter gebaut. © Rene Plaul

Die Ewag lässt zurzeit eine neue Trinkwasserleitung zwischen der Straße am Damm und dem Gartenweg verlegen. „Die vorhandene Trinkwasserleitung verläuft zurzeit über Privatgrundstücke“, sagt Hans-Rüdiger Klein von der Ewag. Deshalb habe man sich zu diesem Schritt entschlossen.

Die Anwohner und die Autofahrer, die in dem Wohngebiet immer mal wieder parkten, müssen damit mit einer weiteren Baustelle leben. Der Gartenweg wurde nämlich für die Dauer der Bauarbeiten gesperrt. Die Anwohner kommen über die vorübergehend geöffnete Stiftstraße oder der vorübergehend eingerichteten Straße hinter dem alten Krankenhaus zu ihren Häusern. „Die Umleitung ist entsprechend ausgeschildert“, teilt die Ewag mit.

Die Trinkwasserleitung wird mithilfe eines Bohrspülverfahrens verlegt. Das bedeutet, dass der stadteigene Streifen zwischen Gehweg und Grundstücken nicht geöffnet werden muss. Im Gartenweg und in der Straße am Damm entstehen allerdings Start- und Zielgruben. Deshalb ist die Sperrung auf dem Gartenweg notwendig.

Die Straße am Damm ist sowieso bereits seit einigen Monaten nicht mehr befahrbar. Die Bahn, die Stadt und die Ewag sanieren in einem Gemeinschaftsprojekt die Stützmauer der Bahnstrecke und erneuern die Straße am Damm. Die Bauarbeiten dort haben also keine Auswirkungen auf die Autofahrer. „Die Arbeiten zwischen Gartenweg und am Damm werden im Zeitraum vom 31. Juli bis voraussichtlich zum 25. August erfolgen“, sagt Hans-Rüdiger Klein. Die Baukosten für die neue Trinkwasserleitung liegen bei rund 51 000 Euro. „Die unmittelbar betroffenen Anlieger wurden durch die ausführende Firma, die Dresdner Industrie und Wohnungsbaugesellschaft mit Sitz in Kamenz, informiert“, heißt es bei der Ewag.

