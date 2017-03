Neue Bauplätze in Gaußig Auf einer freien Fläche im Wohnpark sollte eigentlich ein Spielplatz entstehen. Nun gibt’s eine andere Idee.

© Symbolbild: dpa

Im Wohnpark „Am Schloss“ in Gaußig sollen noch vier zusätzliche Bauplätze ausgewiesen werden. Das sagte Bürgermeister Alexander Fischer (CDU) in der jüngsten Gemeinderatssitzung. Auf der freien Fläche nahe der Fleischerei Clauß sollte laut Bebauungsplan eigentlich ein Spielplatz entstehen. „Aber das ist nie umgesetzt worden“, so Fischer. Wegen der Nachfrage nach Baugrundstücken strebe die Gemeinde nun an, diese Fläche für den Bau von vier Eigenheimen auszuweisen. Dazu soll der Bebauungsplan geändert werden.

Einen öffentlichen Spielplatz wird es künftig in Gaußig trotzdem geben. Denn die Gemeinde will in diesem Jahr eine Fläche zwischen den 2016 neu angelegten Bushaltestellen und dem Parkplatz als Spiel- und Begegnungsplatz gestalten.

Vor drei Jahren war im Wohnpark das letzte von 30 Grundstücken verkauft worden. Im vorigen Jahr hatte die Gemeinde noch fünf Parzellen in der Nähe des neuen Schulgebäudes erschlossen. Dazu werden gerade Verkaufsverhandlungen mit Interessenten geführt, so Fischer. (SZ/MSM)

zur Startseite