Neue Baupläne in Altkötzschenbroda

Die Pläne für die Uferstraße/Kötitzer Straße in Kötzschenbroda in der Draufsicht. Auf dem Grundstück wird noch eine Ruine abgerissen. Bäume und Wildwuchs sind bereits gefällt und beseitigt.

Ansicht von der Giebelseite.

Ansicht von der Gartenseite.

Christoph Dross hat lange überlegt. Was anstellen mit dem Fußballfeld großen Grundstück im Dreieck zwischen Kötitzer Straße und Uferstraße? Vor zehn Jahren schon hat ihm der hiesige Architekt Frank Mehnert einen Entwurf gemacht, der unter dem Namen „Korbmacherhöfe“ bekannt wurde. Doch zum Bauantrag oder gar Bau kam es nicht.

Dross war einer der Ersten, der in Altkötzschenbroda investierte. Etwa der Goldene Anker ist eines seiner Werke. Zuletzt baute er im großen Stil in Radebeul-Ost, errichtete die Sidonienhöfe und den neuen Rewe-Markt samt Parkhaus und Ärztehaus. Danach engagierte er sich auf Grundstücken in Dresden. Zwischenzeitlich überlegte er gar, das Dreieck in Kötzschenbroda doch zu verkaufen. Jetzt will er es endgültig behalten und neue Wohnungen bauen.

Der Ansatz passt aus seiner Sicht, denn ihm gehört bereits die benachbarte Siedlung samt der dazugehörigen Tiefgarage.

Mit den Arbeiten im Untergrund will der Investor beginnen. Es soll keine neue Tiefgarage gebaut, sondern die bestehende erweitert werden. Dross: „Ob es genau so viele Stellplätze wie Wohnungen sein müssen, ist noch offen. Zumal die bestehende Tiefgarage noch nie voll besetzt war.“

Der Bauherr möchte für die Autofahrer auch ein Ärgernis beseitigen – die Ausfahrt der Tiefgarage zur Kötitzer Straße. Alle waren unzufrieden wegen der schlechten Sicht. Die auch ein Verkehrsspiegel nur unwesentlich verbessert. Ein- und Ausfahrt sollen künftig von der Uferstraße sein und über eine Ampel geregelt werden. Dafür werde auch die Einfahrtecke abgerundet. Autoabsteller aus den neuen Häusern sollen direkt von der Zufahrt in den neuen Teil fahren können.

Auf dem Gelände selbst möchte Dross sechs Wohngebäude mit insgesamt 35 Wohnungen errichten. Zwei Gebäude an der Kötitzer Straße, eins an der östlichen Spitze (siehe Grafik), drei weitere an der Uferstraße und ein sechstes im Innenbereich. Das bisherige Gebäude am südwestlichen Teil des Grundstückes soll abgerissen werden. Dort sei der Stein so porös, dass sich eine Sanierung nicht mehr lohne und ein Neubau an der Stelle besser wäre, argumentiert der Investor.

Das Areal soll einen mit Bäumen, Wiese und Büschen begrünten Innenhof samt Sitzgelegenheiten bekommen. Von diesem Hof aus werden die Bewohner in ihre Häuser gelangen. Jedes Gebäude werde zwei Eingänge haben und aus Erdgeschoss, erster Etage und Dachgeschoss bestehen.

Die Wohnungen selbst würden Größen von 63 bis 106 Quadratmeter bekommen. Die Mehrzahl sind als Drei- und Vierzimmerwohnungen angelegt. Die Gebäude würden mit dicken Wänden versehen, die keine Dämmung aus Styropor brauchen und trotzdem den Energiesparwert von KfW 55 erreichen. Wahrscheinlich werden sie mit Fußbodenheizung ausgerüstet, sagt Dross.

Der Bauherr sagt schon jetzt, dass er mit Mieten kalkuliere, die zwar nicht bei sieben Euro kalt, aber unter zehn Euro liegen werden.

Die Pläne von Dross sind am gestrigen Dienstagabend den Räten im Stadtentwicklungsausschuss vorgestellt worden. Ob sie die Zustimmung fanden und ab wann gebaut werden könnte, stand bei Redaktionsschluss noch nicht fest. Der Investor hat jedenfalls die Absicht, noch in diesem Jahr mit dem Aushub für die Erweiterung der Tiefgarage auf dem Gelände zu beginnen.

Vorbereitende Arbeiten dafür gab es bereits. Bäume wurden gefällt, Büsche wurden beseitigt. Es sollen anschließend mehr neue Bäume gepflanzt werden. Die Bauruine an der Kötitzer Straße soll abgerissen werden.

