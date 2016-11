Neue Baupläne für ehemalige Schule Ein Investor wollte Wohnungen für Senioren bauen. Doch getan hat sich nichts. Nun übernimmt die Gemeinde Burkau das Objekt.

Seit 2002 steht die ehemalige Mittelschule in Burkau leer. © Steffen Unger

Die Gemeinde Burkau will die ehemalige Mittelschule kaufen und in eine neue Nutzung investieren. Der Beschluss, der Bürgermeister Sebastian Hein ermächtigt, in Verhandlungen zu treten, soll auf der Gemeinderatssitzung am Montag gefasst werden. Zum künftigen Nutzungskonzept wollte sich Sebastian Hein vorab noch nicht äußern. „Es gibt aber konkrete Ideen. Ein Abriss kommt nicht infrage.“

Bisheriger Eigentümer der ehemaligen Schule ist der Burkauer Uwe Klinnert. Er hatte sie 2012 für 15 000 Euro ersteigert. Er wollte hier 30 seniorengerechte Appartements entstehen lassen. Das Gebäude ist seitdem aber nur entkernt worden. Dieser schleppende Baufortschritt habe die Gemeinde bewogen, die Schule zurückzukaufen. „Wir wollen, dass der Schandfleck verschwindet“, sagte Sebastian Hein. Seinen Angaben zufolge habe Uwe Klinnert bereits eine Verkaufsabsicht signalisiert. Läuft alles nach Plan, könnte die Gemeinde im Januar Eigentümer der ehemaligen Schule sein, die 1976 erbaut wurde und seit ihrer Schließung 2002 leer steht. (cm)

Gemeinderat: 28. November, 19.30 Uhr Sitzungssaal der Gemeindeverwaltung

