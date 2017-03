Neue Balkons für 66 Wohnungen Die Wohnungsgenossenschaft rüstet 66 Wohnungen in Dippoldiswalde nach. Dabei sind Straßensperrungen zu erwarten.

Die Wohnungsgenossenschaft Dippoldiswalde setzt ihr Programm fort, bei dem sie die Bauten aus DDR-Zeiten mit Balkons nachrüstet. Dieses Jahr sind elf Aufgänge in der Goethestraße an der Reihe mit insgesamt 66 Wohnungen. „Wohnungen ohne Balkon sind deutlich schwieriger zu vermieten als mit“, sagt Falk Kühn-Meisegeier, der Vorstand der Genossenschaft. Er will natürlich Wohnungen anbieten, die den Mietern gefallen.

Daher nimmt die Wohnungsgenossenschaft Dippoldiswalde dieses Jahr 1,2 Millionen Euro in die Hand, um 66 Wohnungen auf der Goethestraße mit Balkons nachzurüsten. Den Bauantrag dafür hat der Technische Ausschuss des Stadtrats Dippoldiswalde auf seiner jüngsten Sitzung einstimmig bestätigt.

Anfang April sollen die Bauarbeiten beginnen. Zuerst kommen die Fundamente. Darauf werden die neuen Balkons vor die bestehenden Fassaden gesetzt. Dadurch geht keine Wohnfläche verloren. Im vergangenen Jahr haben die Häuser oberhalb der Goethestraße Balkons angebaut bekommen. Dieses Jahr kommen die Häuser unterhalb der Straße und die Quergebäude am Ende der Straße an die Reihe.

Die Anwohner müssen sich aber wieder darauf einstellen, dass während der Balkonmontage tagsüber die Straße gesperrt wird, weil dort der Kran aufgestellt wird und der den Platz benötigt.

