Neue Bahnübergänge kommen im Sommer Die Deutsche Bahn informiert die Seer zum Streckenausbau. Die Bürger kritisieren Baulärm und Lkw-Verkehr.

Zur Baustelle wird der Bahnübergang Lange Straße (im Foto) im Juli. Dann soll die Straße verbreitert werden und der Übergang bekommt moderne Sicherungstechnik mit Halbschranken. Vorher ist der Bahnübergang Koseler Straße dran, informiert die Deutsche Bahn. Foto: André Schulze © andré schulze

Die Bahn baut. Auch vor den Türen der Einwohner aus dem Nieskyer Ortsteil See. Am Mittwoch hatten sie Gelegenheit, mit den Verantwortlichen der Deutschen Bahn über den Ausbau der Niederschlesischen Magistrale zu sprechen. Rund 50 Seer nutzten die Möglichkeit, mit Projektleiter Ulrich Mölke und seinen Mitarbeitern über das Baugeschehen zu reden, Fragen zu stellen und auf Missstände hinzuweisen. Die SZ fasst die wichtigsten Fragen und die Antworten dazu zusammen.

Darf der Baustellenverkehr über

jede Straße im Ort fahren?

So ein großes Vorhaben wie der zweigleisige Ausbau mit Elektrifizierung der Bahnstrecke von Lohsa bis an die Neiße-Grenze verursacht viel Verkehr zur und von den Baustellen. Davon ist auch See mit seinen Einwohnern betroffen. Dass es nicht ohne Lkw gehen kann, diese Einsicht ist da. Nur, wer für die kaputt gefahrenen Straßen aufkommt und wie schnell Schäden repariert werden, das wollen die Bürger schon genauer wissen. Ebenso, ob die Lkw über jede Straßen fahren dürfen. Realisierungsmanager Holger Braune sagte, dass mit dem Verfahren der Planfeststellung auch der Baustellenverkehr geregelt und genehmigt ist. Das heißt, die Bewohner von der Lange Straße müssen die Lkw dulden, denn diese Straße ist als Zufahrt für die Baustelle genehmigt. Anders sieht es mit dem Fichtenweg über die Zeche aus. Dieser ist für Lkw tabu, zudem weisen Schilder auf das Fahrverbot hin. Die Stadt kontrolliere zwar das Einhalten dieses Verbotes, sagte Enrico Bachmann, zuständig für die Tiefbauverwaltung. Aber man könne nicht den ganzen Tag dort stehen. Deshalb ging der Appell der Seer an die Bahnverantwortlichen, die Fuhrunternehmer darauf hinzuweisen, wo ihre Lkw fahren dürfen und wo nicht. Ähnlich ist das mit dem Einsatz von schweren Geräten.

Ulrich Mölke sagte, dass die Anwohner zwar den Baustellenverkehr hinnehmen müssen, aber keine ramponierten oder verschmutzten Straßen. Hier sind die Baufirmen in der Pflicht, die Straßen in einem angemessenen ordentlichen Zustand zu halten. Es soll sogar eine Kehrmaschine geben, auch wenn sie noch nicht gesichtet wurde.

Wann werden die Bahnübergänge gebaut? Gibt es Einschränkungen?

Im Juni soll der Übergang Koseler Weg gebaut werden. Das wird unter Vollsperrung der Straße erfolgen. Danach ist der Bahnübergang Lange Straße dran. Beide Übergänge sollen bis Ende August ausgebaut sein, sagt Ulrich Mölke. Sie bekommen Halbschranken verpasst. Bei der Lange Straße soll das Überqueren von Fußgängern und Radfahrern aber gewährleistet bleiben. Alternativ will die Bahn prüfen, ob sie in der Bauzeit von der Mittelstraße aus zur Straße An der Bahn einen Übergang für Fahrzeuge schafft.

Wie vermeidet die Bahn Baulärm

und was tut sie für den Schallschutz?

Rechts und links vom Bahnübergang Lange Straße werden auf einer Gesamtlänge von knapp 500 Metern nördlich und knapp 600 Metern südlich der Gleise Schallschutzwände errichtet. Sie haben eine Höhe von vier und zu See hin drei Metern. Wie Ulrich Mölke sagte, werden die Schutzwände noch vor dem Gleisbau errichtet, damit das geräuschvolle Schotterstopfen dann hinter dem Schallschutz erfolgen kann. Das ist der aktive Schallschutz. Hinzu kommt der passive Schutz vor Lärm. Die Bahn bietet den Einbau von Schallschutzfenstern zu Wohn- und Schlafräumen an, die Montage von Lüftern, wenn die Fenster nicht geöffnet werden können durch zu hohen Lärm sowie die Schalldämmung von Dachausbauten, wenn sich dort Schlaf- und Wohnräume befinden. Wo diese Veränderungen notwendig sind, wird ein beauftragter Gutachter für Schallschutz feststellen. Dieser setzt sich selbst mit Betroffenen in Verbindung und vereinbart Vor-Ort-Termine.

Hat die Bahn auch eine Nummer

für den Kummer der Bürger?

Die Bahn legt großen Wert auf die Kommunikation mit den vom Streckenausbau betroffenen Bürgern, betonte Ulrich Mölke. Was das Thema Baulärm betrifft, ist die Telefonnummer 0221 29197790 mit einem Anrufbeantworter geschaltet. Die Bauüberwachungszentrale sitzt in der Alten Schule (Neubau) in Klitten und ist unter 035895 149984 tagsüber von Montag bis Freitag erreichbar. Fragen und Hinweise kann man per E-Mail schreiben an: projekt.knappenrode-horka@deutschebahn.com.

