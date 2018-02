Neue Bahn-Karte erhältlich

Die fünf sächsischen Verkehrsverbünde haben ihren gemeinsamen Netzplan auf den neuesten Stand gebracht. Wie der Verkehrsverbund Oberelbe (VVO) mitteilt, bietet „Eisenbahnen in Sachsen“ einen Überblick über alle Bahn-Strecken im Freistaat sowie Informationen zu Tarifen und Kontaktmöglichkeiten. Die Karte ist ab sofort bei allen Verkehrsverbünden und den Servicestellen kostenlos erhältlich und hängt außerdem an Bahnhöfen und in den Zügen aus. Auf der Rückseite der Eisenbahn-Karte finden sich Informationen zu den Verkehrsverbünden und Hinweise zu günstigen Tickets. Für Fahrten durch den gesamten Freistaat gibt es eine große Auswahl an Fahrkarten, die auf der Karte kurz erläutert wird. (SZ)

zur Startseite