Neue Bäume für Kubschütz Die Gemeinde bekam vor vier Jahren einen Solarpark – und neues Grün. Nicht überall ist es aufgegangen.

© Uwe Soeder

Vier Jahre ist es her, dass der Solarpark auf dem Gelände des Flugplatzes Litten in Betrieb gegangen ist. Um das 60 Hektar große Solarfeld bauen zu dürfen, bekam die Betreiberfirma damals auch Auflagen von der Naturschutzbehörde. So musste sie an verschiedenen Stellen in der Gemeinde Kubschütz zahlreiche Bäume und andere Gehölze pflanzen. Jetzt wurde kontrolliert, wie sich diese entwickelt haben.

An der Straße zwischen Kreckwitz und Litten sollte ein Wäldchen verjüngt werden. Dafür waren zahlreiche Pappeln gefällt und durch andere Bäume und Sträucher ersetzt worden. „Das hat gut funktioniert“, sagt Bürgermeister Olaf Reichert (parteilos). Auch die Naturschutzbehörde sei mit dem Ergebnis zufrieden. Weil sich die Anpflanzungen gut entwickelt haben, könne der Wildschutzzaun im Herbst abgebaut werden. Noch ein Jahr länger stehen bleiben soll der Zaun dagegen am Umspannwerk bei Baschütz, wo ebenfalls neu gepflanzt wurde.

Nicht gut aus sieht es in Kreckwitz. Dort habe jemand die Bäume unsachgemäß verschnitten, sodass sie eingegangen sind. Laut Reichert soll nun noch ein Versuch gestartet werden. Ebenfalls nachgepflanzt werde im Herbst am Solarpark. Dort war eine mehrere hundert Meter lange Hecke angelegt worden. Durch Wildverbiss seien einige Gehölze eingegangen.

Insgesamt aber freut sich Reichert über das Ergebnis der Ausgleichspflanzungen. Angesichts des Umfangs sei das ein deutlicher Gewinn für die Gemeinde. (SZ/MSM)

