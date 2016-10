Neue Bäume für ganz Dresden Über 50 000 Bäume wachsen in der Stadt. Nun sollen neue dazukommen. Ein einzelner kostet dabei bis zu 7 700 Euro.

Dresden ist eine baumreiche Stadt mit einer großen Artenvielfalt. Derzeit gibt es mehr als 53 000 Straßenbäume und mindestens 20 000 Bäume in den städtischen Park- und Grünanlagen. Einen reichen Baumbestand haben auch Spielplätze, Friedhöfe, Kleingartenanlagen und private Grundstücke. Nun sollen weitere Bäume hinzukommen. Im November beginnen die städtischen Gärtner mit den Pflanzarbeiten. Insgesamt kommen 310 Bäume an Straßen und 57 Bäume in Park- und Grünanlagen in die Erde.

Für eine Straßenbaumpflanzung muss die Stadt je nach Aufwand mit bis zu 3 500 Euro pro Baum rechnen. Die Kosten fallen für die Vorbereitung des Standortes, die hochwertige Pflanzware, Substrat, Verankerung, Bewässerungs- und Belüftungsset, Gehwegangleichungen sowie die Fertigstellungspflege an.

In Niedersedlitz reicht dieser Betrag aber nicht aus. Dort wachsen auf der Bahnhofstraße bald 49 neue Blumeneschen. Weil zunächst Leitungen verlegt werden müssen, um die Bäume zu setzen, fallen pro Baum um die 7 700 Euro an. Die Jungbäume stammen aus Baumschulen in Bad Zwischenahn und Ketzin. Sie werden mit einem Stammumfang von 18 bis 20 Zentimetern geliefert.

Trotz der vielen grünen Neuzugänge, wächst die Zahl der Bäume insgesamt nicht stetig. In jedem Jahr sind auch Fällungen notwendig, aus verschiedenen Gründen wie zum Beispiel altersbedingtem Absterben, Holzfäule, Krankheits- und Schädlingsbefall, Verkehrsunfällen oder Bauarbeiten in unmittelbarer Baumnähe. Einen Überblick über bevorstehende Fällungen veröffentlicht die Stadt ab sofort im Internet. Neue Bäume stehen künftig hier:

Altstadt: Canalettostraße, Hähnelstraße, Wiener Straße, Stephanienplatz

Cossebaude: Obere Bergstraße

Plauen: Friedrich-Hegel-Straße/Bernhardstraße, Hohe Straße/Kaitzer Straße, Mary-Krebs-Straße/Bernhardstraße/Westendring, Bismarcksäule (Räcknitzhöhe), Zwickauer Platz, Beutlerpark

Blasewitz: Kipsdorfer Straße/Peter-Schmoll-Straße, Wallotstraße, Rothermundtpark, Barbarossaplatz

Cotta: Flensburger Straße, Bünaustraße, Poststraße, Baluschekstraße (Spielplatz), Pulvermühlenpark

Prohlis: Uhdestraße

Neustadt: Erna-Berger-Straße, Hansastraße, Alaunplatz

Leuben: Bahnhofstraße, Reisstraße, Grünanlage Bahnhofstraße

Hochland: Eingang zum Friedhof an der Borsbergstraße in Schönfeld

