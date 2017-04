Neue Bäume an der Wiener Straße Überall in der Stadt wird neues Grün gepflanzt. Dafür gibt es einen speziellen Tag, der nahe dem Bahnhof gefeiert wird.

An der Wiener Straße sollen bald 18 neue Bäume wachsen und gedeihen. Anlässlich des Tags des Baumes wird an diesem Dienstag das neue Grün gesetzt. Dafür ist die Fläche zwischen Franklinstraße und Uhlandstraße vorgesehen. Damit wachsen dann auf der Grünfläche insgesamt 44 gespendete Bäume im Wert von 11 000 Euro. Darunter sind elf Krim-Linden, sieben Blut-Pflaumen sowie sieben Sand-Birken.

Gestiftet werden die Bäume von der Initiative „TreeDD-Bäume für Dresden“. Die Mitglieder sammeln Spenden, um in Dresden neue Bäume zu pflanzen. Anfragen von Unterstützern kamen aus Sachsen, Thüringen und Brandenburg sowie aus Österreich und Kanada. Für die Fläche an der Wiener Straße haben sich sogar mehr potenzielle Baumpaten gemeldet, als es Kapazitäten gab. Insgesamt gibt es in der Stadt über 53 000 Bäume. Bis 2035 sollen es rund 77 400 Bäume sein – so der Wunsch der Initiative. Dafür wollen sie weiter Geld sammeln. Pro neu gepflanztem Baum sind bis zu 4 000 Euro notwendig. (SZ/acs)

