Neue Bänke für Großen Galgenteich Am Naherholungsgebiet gibt es im Frühjahr noch mehr Möglichkeiten zum Entspannen oder Ausruhen.

Nach der Sanierung des Großen Galgenteiches war 2016 auch die Brücke wieder freigegeben worden. © Archivfoto Egbert Kamprath

Am Naherholungsgebiet Großer Galgenteich sollen drei weitere Bänke an drei verschiedenen Standorten aufgestellt werden. Das wird aber erst im Frühjahr geschehen, sagte Frank Gössel von der Stadtverwaltung zur jüngsten Sitzung des Altenberger Stadtrates. Zum einen habe jetzt der städtische Bauhof dafür keine Zeit, weil er in den Wintervorbereitungen stecke. Zum anderen gehen die Osterzgebirgler auf die kältere Jahreszeit zu, sodass die Bänke jetzt auch nicht zwingend gebraucht werden. Die neuen Sitzgelegenheiten sollen die drei Bänke ergänzen, welche die Stadt in Abstimmung mit der Landestalsperrenverwaltung bereits aufgestellt hat. Doch die reichen nicht für den Großen Galgenteich, weil die Abstände dazwischen zu groß sind. Darauf hatte Stadträtin Sabine Schilka (Die Linke) hingewiesen. (SZ/ks)

