Neue Azubis und offene Türen Das Malteser Krankenhaus St. Johannes macht von sich reden. Über Kamenz hinaus.

Die neuen Azubis in der Gesundheits- und Krankenpflege des Malteser Krankenhauses St. Johannes. © Mathias Baumann/Malteser

Am Malteser Krankenhaus St. Johannes in Kamenz haben neun Auszubildende in der Gesundheits- und Krankenpflege begonnen. In drei Jahren werden sie ihre praktischen Erfahrungen in den medizinischen Abteilungen Innere Medizin, Chirurgie, Gynäkologie/Geburtshilfe und Intensivmedizin des Krankenhauses St. Johannes machen. Außerdem stehen Einsätze in benachbarten Einrichtungen auf dem Ausbildungsplan. Ihre theoretische Ausbildung erhalten die Auszubildenden in der Medizinischen Berufsfachschule des Krankenhauses Dresden-Friedrichstadt. Nur wenige Tage vor dem Ausbildungsstart hatten sechs junge Leute ihre Zeugnisse für den erfolgreichen Abschluss ihrer Gesundheits- und Krankenpflegeausbildung erhalten. Sie arbeiten jetzt am Malteser Krankenhaus St. Johannes bzw. in Einrichtungen der Umgebung. Ein Absolvent wird Medizin studieren.

Erst vor Wochenfrist hatte das Krankenhaus mit einem viel beachteten Tag der offenen Tür von sich reden gemacht. Etwa 500 Besucher waren gekommen, um sich in Vorträgen, Führungen und Aktionen über das Spektrum der Klinik zu informieren. Die medizinischen Vorträge im Foyer zogen immer wieder Zuhörer an. Werdende Eltern besichtigten die Kreißsäle und ließen sich zeigen, wie man ein Tragetuch bindet oder eine andere Tragehilfe nutzt. Schwangere erfuhren die entspannende Wirkung einer Massage mit großen, weichen Pinseln. Andere Besucher nutzten den Tag, um ihre Kenntnisse in Erster Hilfe aufzufrischen und die Wiederbelebung von Menschen in lebensbedrohlichen Situationen zu üben. Und manche staunten an einem Simulator, dass es für einen Chirurgen gar nicht so einfach ist, minimalinvasiv zu operieren, das heißt, mit Instrumenten, die er durch kleine Schnitte in den Körper einführt und dann nur noch auf dem Bildschirm sieht.

Das Malteser Krankenhaus St. Johannes setzt auf Transparenz mit Blick auf die Bürgerschaft. Oberbürgermeister Roland Dantz und der CDU-Landtagsabgeordnete Aloysius Mikwauschk würdigten dies mit einem Besuch des Fests und guten Worten über die Arbeit des Krankenhauses und seine Bedeutung für die Menschen der Region als Gesundheitsversorger und Arbeitgeber.

