Neue Azubis für die Kliniken 30 junge Leute werden in den Einrichtungen in Bautzen und Bischofswerda am 1. September ihre Ausbildung beginnen.

Die Oberlausitz-Kliniken haben 30 neue Lehrlinge eingestellt. © Uwe Soeder

An den Krankenhäusern in Bautzen und Bischofswerda beginnt am 1. September die neue dreijährige Ausbildung in der Krankenpflege. 30 Azubis werden dann in diesem Beruf ausgebildet. Das teilen die Oberlausitz-Kliniken mit.

Die medizinische Einrichtung ist eines der größten Ausbildungsunternehmen im Landkreis Bautzen. Denn: „Gut ausgebildete Fachkräfte sind die Basis für unseren Erfolg“, so Geschäftsführer Reiner E. Rogowski. Das Unternehmen bildet deshalb nicht nur in der Gesundheits- und Krankenpflege aus, sondern auch in den Berufen Hebamme, Gesundheits- und Kinderkrankenpfleger, Operationstechnischer Assistent sowie Kaufmann im Gesundheitswesen. Derzeit haben die Oberlausitz-Kliniken 67 Azubis in diesen Berufsbildern. 23 von ihnen schließen ihre Ausbildung in diesem Monat erfolgreich ab. Alle haben ein Übernahmeangebot erhalten. 20 von ihnen nehmen es an.

Darüber hinaus sind die Oberlausitz-Kliniken Praxispartner der Staatlichen Studienakademie Bautzen, wenn es darum geht, ein duales Studium in den Bereichen Öffentliche Wirtschaft/Public Management, Wirtschaftsinformatik oder Medizintechnik zu absolvieren. (szo)

