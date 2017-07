Neue Autos für den Bauhof Tharandt leistet sich Unimog und Radlader neu. Die alten Fahrzeuge rollen jetzt woanders.

© Archiv

Der Bauhof der Stadt Tharandt wurde mit neuen Fahrzeugen ausgestattet. Kürzlich nahm Bauhofchef Frank Lommatzsch einen neuen Radlader von Verkäufer Jürgen Hartig in Empfang. Rund 50 000 Euro hat die Forststadt dafür investiert. Das neue Fahrzeug ersetzt den alten Radlader, der nach 25 Jahren einen Motorschaden hatte. Die Reparaturkosten würden den Preis für eine Neuanschaffung übersteigen“, erklärte der Bauhofchef bereits vorm versammelten Stadtrat, der einer Neuanschaffung zustimmte. Auch die Hydraulik der Maschine sei in die Jahre gekommen.

Immerhin für 3 500 Euro konnte die Stadt Tharandt den alten Radlader nun verkaufen. „Mehr war aufgrund des Zustandes des Fahrzeuges nicht drin“, sagt Stadtsprecher Alexander Jäkel. Das Geld aus dem Verkauf des alten Radladers wurde mit für die Finanzierung des Neufahrzeuges verwendet. Ebenso das Geld vom Verkauf des alten Unimogs, der 2010 bereits als Gebrauchtfahrzeug von der Stadt gekauft worden war. Seitdem wurde der Unimog je nach Saison für den Winterdienst oder zur Bankettpflege eingesetzt. Da die Unterhaltungskosten für das Fahrzeug mit Baujahr 2000 mittlerweile zu hoch waren, verkaufte die Stadt den Unimog für 16 800 Euro. Aufwand und Nutzen standen auch hier nicht mehr im Verhältnis zueinander.

Statt einen neuen Unimog anzuschaffen, hat die Stadt Tharandt nun einen Leasing-Vertrag über ein neues Fahrzeug abgeschlossen. Dafür hatte die Forststadt bereits Kosten in Höhe von rund 18 500 Euro in den städtischen Etat von 2017 und 2018 eingeplant. Der neue Unimog kommt von der Firma Henne Nutzfahrzeuge aus Wiedemar. Eine Servicestation für Wartungen an dem Fahrzeug gibt es laut Stadt im Kesselsdorfer Gewerbegebiet.

zur Startseite