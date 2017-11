Neue Ausweichstellen in Richtung Halbestadt Die Planung der Sanierung geht voran. Nur der nötige Vertrag mit der Nachbarstadt ist weiter in der Schwebe.

Im Ringen der beiden Nachbarstädte Königstein und Bad Schandau um die Sanierung der einzigen Straße nach Halbestadt soll nun ein Vor-Ort-Termin zur Klärung der letzten offenen Fragen beitragen. Der ist für Dezember vorgesehen. „Dazu sind Anlieger aber auch Vertreter der Kommunen und Träger öffentlicher Belange eingeladen“, sagte Königsteins Bürgermeister Tobias Kummer (CDU). Die Straße ist stark sanierungsbedürftig. Der überwiegende Schadensbereich liegt auf Schandauer Flur. Die Gemeindestraße erschließt aber nur den Königsteiner Ortsteil Halbestadt.

Kummer hofft, bei dem Treffen die letzten fraglichen Details im Vertrag mit Bad Schandau klären zu können. Er wolle den Vertrag dann möglichst zur letzten Stadtratssitzung in diesem Jahr, am 18. Dezember, abstimmen lassen.

In der Einwohnerversammlung am Donnerstagabend erklärte Kummer, dass mit der Sanierung vier zusätzliche Ausweichstellen neu gebaut werden sollen. Zudem würden 90 Prozent Fördermittel in Aussicht stehen, weil die Straße eigentlich als Radweg gewidmet ist und es dafür ein entsprechendes Förderprogramm gibt. Sollte der Vertrag bald unterschrieben sein, rechnet Kummer mit einem Baubeginn noch im kommenden Jahr. (SZ/gk)

zur Startseite