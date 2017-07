Neue Ausstellung, neuer Anspruch Das Bauzentrum Willkommen in Pirna wird für Privatkunden attraktiver. Den Anfang macht die Naturstein-Abteilung.

Niederlassungsleiter Stephan Thamm ist stolz auf die neue Naturstein-Ausstellung mit Monitor. © Marko Förster

Stephan Thamm packt eine kleine Steinplatte, ungefähr 25 mal 25 Zentimeter groß, auf den Mustertisch. Quarz-Agglo, stabil, pflegeleicht, in den verschiedensten Farbschattierungen erhältlich und als Arbeitsplatten-Oberfläche gerade sehr angesagt bei Leuten, die sich ihre Küche neu einrichten. Farbe und Maserung gefallen, aber vorstellen, wie das Material in Arbeitsplattengröße wirken wird, das kann man sich angesichts des kleinen Musters trotzdem nicht so wirklich.

Das Bauzentrum Willkommen hat in Pirna im Mai eine neue Ausstellungshalle eröffnet. Herzstück ist eine Naturstein-Abteilung, die es auch Privatkunden ermöglichen soll, das richtige Material für Bodenfliesen, egal ob für innen oder außen, sowie für Treppen, Wandverkleidungen und Küchenarbeitsplatten zu finden. Bisher versorgt das Bauzentrum vor allem Handwerker und Baufirmen in der Region mit allem, was man am Bau braucht.

Jetzt möchte der Lieferant auch für Bauherren interessanter werden – und hat dafür einiges investiert. „Gleich können Sie sich besser vorstellen, wie das Material in Arbeitsplattengröße wirkt“, sagt Stephan Thamm und zeigt auf einen 65-Zoll-Monitor an der Wand gegenüber dem Mustertisch. Tatsächlich zeigt die Arbeitsplatte in der Küche auf dem Bildschirm jetzt genau das ausgewählte Material. Berührt man den Monitor, kann man einen virtuellen Rundgang starten und weitere Informationen abrufen.

„Die Kunden sind anspruchsvoller geworden bei der Wahl der Materialien im Haus“, weiß Stephan Thamm. „Bevor sie sich entscheiden, möchten sie erst einmal erkunden und sich ein möglichst genaues Bild machen.“ Genau das wolle das Bauzentrum mithilfe der technischen Möglichkeiten in der neuen Naturstein-Ausstellung bieten. „Wir können auf relativ kleinem Raum ein großes Angebot präsentieren.“

Die Ausgangsmaterialien für Arbeitsplatten und Bodenbeläge kauft das Bauzentrum weltweit ein und schneidet sie in Pirna nach Kundenwunsch mit computergesteuerten Maschinen passend zu, um schnelle Lieferung sowie hohe Qualität und Passgenauigkeit zu garantieren. Auch das Erstellen von Aufmaßen gehört zum Service. Eine Erweiterung der Ausstellung ist bereits geplant, ab Herbst soll an die Halle auf dem Gelände an der Zehistaer Straße 2 angebaut werden.

www.naturstein-willkommen.de

zur Startseite