Neue Ausstellung in Sparkasse wird eröffnet

Diese Illustration von Oswald Jarisch wurde 2016 in einer Ausgabe von Johann Wolfgang Goethes „Reineke Fuchs“ abgedruckt. © Matthias Weber

Der Zittauer Geschichts- und Museumsverein erinnert in einer neuen Ausstellung an den Künstler Oswald Jarisch (1902-1979). In der Sparkassen-Filiale auf der Frauenstraße werden vom 5. bis 26. April unter dem Titel „Reinecke Fuchs & Co“ Illustrationen zum Goethe’schen Epos zu sehen sein, ebenso wie auch andere Tier- und Märchendarstellungen in Malerei, Grafik und Buchillustration.

Neben Arbeiten von Oswald Jarisch finden sich in der Schau eine ganze Reihe von Werken anderer Künstler, die sich mit dem Thema „Reineke Fuchs“ befassen. Die Eröffnung findet am Dienstag um 16 Uhr statt. (SZ)

