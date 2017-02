Neue Ausstellung in Bischofswerda In der Carl-Lohse-Galerie wird jetzt ein Burkauer begrüßt. Er ist hier kein Neuer, kann aber immer wieder überraschen.

Der in Burkau lebende Künstler Knut van der Vinzburg kommt auch mit zahlreichen neuen Werken in die Lohse-Galerie. Einige sind hier zu sehen. © Steffen Unger

Knut van der Vinzburg bereitet seine neue Ausstellung in der Carl-Lohse-Galerie vor. Für Freitag, den 10. März um 19 Uhr ist die öffentliche Vernissage geplant. Wie die Stadtverwaltung mitteilt, steht die Schau unter dem Titel „Ein Hauch von Surrealismus“. Den Besucher erwarten demnach vor allem surrealistische und impressionistische Gemälde. „Darunter werden 18 neue Bilder erstmals der Öffentlichkeit gezeigt“, sagt Vinzburg. Fantastische Plastiken und Figuren aus Metall, Edelstahl und Holz sollen die Ausstellung ergänzen und die Galerieräume mit Leben erfüllen.

Knut van der Vinzburg, mit bürgerlichem Namen Knut Winkler, wurde in Magdeburg geboren. Bereits als Kind entdeckte er seine Freude am Malen und am Spiel mit den Farben. Mit zwölf Jahren besuchte er den Mal- und Zeichenunterricht bei Rosso Majores, einem Dresdner Maler und Grafiker, der auch in Bischofswerda agierte. Van der Vinzburg experimentiert viel mit Techniken und Ausdrucksformen. Beim Surrealismus fühlt er sich am wohlsten, denn dieser halte für ihn ein unerschöpfliches Maß an Gestaltungsmöglichkeiten bereit.

Anfang der 1980er Jahre absolviert Knut Winkler eine Ausbildung zum Kunstschlosser. Anschließend arbeitete er als Metallrestaurator und -bauer in Dresden und Berlin. Seit 1999 ist er als Kunstschmiedemeister in der Schönbrunner Metallbau & Kunstschmiede Aurin GmbH tätig. Hier hat er sich vor allem auf Metallrestaurationen spezialisiert. In der Lohse-Galerie stellt Knut van der Vinzburg schon zum fünften Mal aus, jetzt bis 30. April. (pi/SZ)

Lohse-Galerie: Dresdener Straße 1, Bischofswerda;

Di./Do.12-18, Fr. 10-15, So. 13-17 Uhr

