Neue Ausstellung im Rathaus Um Lessing geht es bei einer Schau in Königsbrück. Die Vernissage ist für Montag geplant.

Lessing ist das Thema der Ausstellung. © Stadtverwaltung Königsbrück

Die Stadt Königsbrück zeigt in den nächsten Wochen eine Kamenzer Ausstellung im Rathaus. Die Präsentation der Neuen Kunst-Allianz Kamenz entstand anlässlich der 50-jährigen Städtepartnerschaft Kamenz–Kolin und der 50. Lessingtage im Jahr 2015. Deshalb ist das verbindende Element der ausgestellten Arbeiten auch das Leben und Werk von Gotthold Ephraim Lessing. „Vielleicht gelingt es mit dieser Ausstellung, dass sich der eine oder andere Besucher wieder einmal Zeit nimmt, sich auf das Werk und die Gedanken von Lessing einzulassen“, heißt es in der Ankündigung. Die Vernissage ist am nächsten Montag, 18 Uhr, im Foyer des Rathauses. (SZ)

zur Startseite