Neue Ausstellung fürs Osterzgebirgsmuseum

Das Osterzgebirgsmuseum Schloss Lauenstein möchte den Bergbau stärker in den Fokus rücken. Geschehen soll das in einer neuen Dauerausstellung. Sie soll den Titel „Die Herrschaft Lauenstein und ihre Bedeutung für die Wirtschaftsgeschichte der Bergbauregion Altenberg“ tragen. Zudem sollen in einer Schatzkammer „Zauberhafte Mineralien“ gezeigt und das 400 Jahre alte, mit Bergbaudarstellungen verzierte Renaissance-Portal des Schlosses restauriert werden. Der Altenberger Stadtrat unterstützt diese Bemühungen und gab für das 70 000 Euro teure Vorhaben grünes Licht. Die Verwaltung wurde beauftragt, Fördermittel aus dem Programm Leader zu beantragen. Erwartet werden 56 000 Euro.

Zudem erhielt das Büro Schmelzer den Planungsauftrag. Das Büro verfüge über das nötige Expertenwissen, hieß es zur Begründung. Es sei bereits in den Schlössern Rochlitz und Weesenstein tätig gewesen. Es hat auch die Umgestaltung des Kassenraumes in Lauenstein geplant. (SZ/mb)

